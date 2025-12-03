Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura premia a seis bibliotecas de la Ribera por sus proyectos de lectura

El ministerio destaca las actividades que se realizan en Almussafes, Benimodo, Guadassuar, la Pobla Llarga, Manuel y Sollana

Una actividad en la biblioteca de Guadassuar, en una imagen de archivo.

Una actividad en la biblioteca de Guadassuar, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Alzira

Seis bibliotecas de la Ribera han recibido el premio María Moliner de animación a la lectura, que entrega anualmente el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipos y Provincias a los espacios culturales que destacan por sus proyectos para fomentar la lectura entre los vecinos y vecinas del municipio. Entre los galardonados, se encuentran algunas bibliotecas que resultaron afectadas por la riada del 29 de octubre de 2024, por lo que este reconocimiento supone un impulso más para seguir adelante tras todo lo vivido.

Concretamente, el ministerio ha premiado, en el marco de la XXV edición de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, a Almussafes, con su proyecto "Vive la lectura, convive con un libro"; Benimodo, con "Biblioteca: Tu espacio mágico"; Guadassuar, con "Letras de Guadassuar"; la Pobla Llarga, con "Palabras que laten"; Manuel, con "Proyecto de dinamización de la Agencia de Lectura Manuel", y Sollana, con "Biblioteca de sueños iguales".

Las seis blbliotecas se suman a las 331 premiadas a lo largo de toda España en esta edición, que además, recibirán una dotación económica de 2.777,77 € para la adquisición de material bibliográfico. Cultura busca reconocer los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a la ciudadanía, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Un total de 562 municipios de toda España han participado en el certamen.

