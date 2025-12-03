Una discusión entre familias acaba con varios disparos al aire en Montortal

Una discusión entre dos familias acabó con varios disparos al aire intimidatorios en la calle principal de Montortal, una pedanía de l’Alcúdia situada junto a la autovía A-7. El incidente se produjo el viernes por la mañana. Testigos presenciales han relatado a Levante-EMV que dos de los participantes en la refriega exhibieron armas e incluso llegaron a disparar sin ánimo de causar heridas. Algunas fuentes presentes apuntan a que la discusión se originó por una salida nocturna de una pareja, pertenecientes a distintos clanes, aunque no se ha podido confirmar este extremo.

De hecho, fuentes de la Policía Local de l’Alcúdia confirman que se recibió un aviso de una posible reyerta en Montortal, pero cuando se desplazó la patrulla ya no quedaba ni rastro del posible incidente.

Otros vecinos apuntan a que la situación se normalizó con rapidez y no se ha reproducido en los últimos días, por lo que la situación en el barrio es tranquila.