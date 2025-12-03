Una discusión entre familias acaba con varios disparos al aire en Montortal
La Policía Local de l'Alcúdia recibió un aviso de una posible reyerta, pero no observó ningún incidente
Una discusión entre dos familias acabó con varios disparos al aire intimidatorios en la calle principal de Montortal, una pedanía de l’Alcúdia situada junto a la autovía A-7. El incidente se produjo el viernes por la mañana. Testigos presenciales han relatado a Levante-EMV que dos de los participantes en la refriega exhibieron armas e incluso llegaron a disparar sin ánimo de causar heridas. Algunas fuentes presentes apuntan a que la discusión se originó por una salida nocturna de una pareja, pertenecientes a distintos clanes, aunque no se ha podido confirmar este extremo.
De hecho, fuentes de la Policía Local de l’Alcúdia confirman que se recibió un aviso de una posible reyerta en Montortal, pero cuando se desplazó la patrulla ya no quedaba ni rastro del posible incidente.
Otros vecinos apuntan a que la situación se normalizó con rapidez y no se ha reproducido en los últimos días, por lo que la situación en el barrio es tranquila.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos
- La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
- Cede suelo agrícola junto al Xúquer para generar una zona de laminación de avenidas en Alberic
- Una broma macabra que sale muy cara: Moviliza cinco patrullas en Algemesí tras alertar falsamente de dos muertes
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
- Herido tras recibir el impacto de un vaso de vidrio en la cara durante una discusión en l'Alcúdia