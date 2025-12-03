Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una discusión entre familias acaba con varios disparos al aire en Montortal

La Policía Local de l'Alcúdia recibió un aviso de una posible reyerta, pero no observó ningún incidente

Montortal, en una imagen de ayer.

Montortal, en una imagen de ayer. / Perales Iborra

Pascual Fandos

Saray Fajardo

Alzira

Una discusión entre dos familias acabó con varios disparos al aire intimidatorios en la calle principal de Montortal, una pedanía de l’Alcúdia situada junto a la autovía A-7. El incidente se produjo el viernes por la mañana. Testigos presenciales han relatado a Levante-EMV que dos de los participantes en la refriega exhibieron armas e incluso llegaron a disparar sin ánimo de causar heridas. Algunas fuentes presentes apuntan a que la discusión se originó por una salida nocturna de una pareja, pertenecientes a distintos clanes, aunque no se ha podido confirmar este extremo.

De hecho, fuentes de la Policía Local de l’Alcúdia confirman que se recibió un aviso de una posible reyerta en Montortal, pero cuando se desplazó la patrulla ya no quedaba ni rastro del posible incidente.

Otros vecinos apuntan a que la situación se normalizó con rapidez y no se ha reproducido en los últimos días, por lo que la situación en el barrio es tranquila.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
  2. Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
  3. Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos
  4. La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
  5. Cede suelo agrícola junto al Xúquer para generar una zona de laminación de avenidas en Alberic
  6. Una broma macabra que sale muy cara: Moviliza cinco patrullas en Algemesí tras alertar falsamente de dos muertes
  7. El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
  8. Herido tras recibir el impacto de un vaso de vidrio en la cara durante una discusión en l'Alcúdia

El Hospital de la Ribera realiza con éxito la primera mastectomía endoscópica

El Hospital de la Ribera realiza con éxito la primera mastectomía endoscópica

«La burocracia me obliga a pedir un crédito para no abandonar los campos»

«La burocracia me obliga a pedir un crédito para no abandonar los campos»

Ximo Herrero, agricultor de Guadassuar afectado por la dana: "El único paso que me queda es la vía judicial"

Ximo Herrero, agricultor de Guadassuar afectado por la dana: "El único paso que me queda es la vía judicial"

Una discusión entre familias acaba con varios disparos al aire en Montortal

Una discusión entre familias acaba con varios disparos al aire en Montortal

Destríos de hasta el 30 % de los caquis indignan a los agricultores: «Es un crimen»

Destríos de hasta el 30 % de los caquis indignan a los agricultores: «Es un crimen»

Destríos de hasta el 30 % de los caquis indignan a los agricultores de la Ribera

Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga

Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga

El CB Alginet encadena ante el Montemar su octavo triunfo en un arranque de liga sin tropiezos

El CB Alginet encadena ante el Montemar su octavo triunfo en un arranque de liga sin tropiezos
Tracking Pixel Contents