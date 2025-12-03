Vaivén
Los equipos de la Ribera, un talismán para alcanzar la segunda Nations League
Varios clubes se desplazaron al Metropolitano para apoyar a la Roja en la final frente a Alemania
Alzira
La Selección Española consiguió ayer su segunda Nations League con una victoria de 3 a 0 frente a Alemania. Los jugadores de algunos equipos de la Ribera, como la SD Sueca, el CE Alberic o la UE l'Alcúdia, pudieron disfrutar del partido en directo.
Una comitiva de la Ribera se desplazó hasta el estadio Metropolitano de Madrid para ser parte de este triunfo. Los jugadores de distintos clubs pasaron una tarde inolvidable en la capital, en la que pudieron disfrutar de una generación única y capaz de emocionar a un país entero.
