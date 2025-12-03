Los equipos de la Ribera, un talismán para alcanzar la segunda Nations League

La Selección Española consiguió ayer su segunda Nations League con una victoria de 3 a 0 frente a Alemania. Los jugadores de algunos equipos de la Ribera, como la SD Sueca, el CE Alberic o la UE l'Alcúdia, pudieron disfrutar del partido en directo.

Parte de los aficionados de la Ribera que se desplazaron hasta el Metropolitano. / Levante-EMV

Una comitiva de la Ribera se desplazó hasta el estadio Metropolitano de Madrid para ser parte de este triunfo. Los jugadores de distintos clubs pasaron una tarde inolvidable en la capital, en la que pudieron disfrutar de una generación única y capaz de emocionar a un país entero.