Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Los equipos de la Ribera, un talismán para alcanzar la segunda Nations League

Varios clubes se desplazaron al Metropolitano para apoyar a la Roja en la final frente a Alemania

Parte de los aficionados de la Ribera que se desplazaron hasta el Metropolitano.

Parte de los aficionados de la Ribera que se desplazaron hasta el Metropolitano. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

La Selección Española consiguió ayer su segunda Nations League con una victoria de 3 a 0 frente a Alemania. Los jugadores de algunos equipos de la Ribera, como la SD Sueca, el CE Alberic o la UE l'Alcúdia, pudieron disfrutar del partido en directo.

Parte de los aficionados de la Ribera que se desplazaron hasta el Metropolitano.

Parte de los aficionados de la Ribera que se desplazaron hasta el Metropolitano. / Levante-EMV

Una comitiva de la Ribera se desplazó hasta el estadio Metropolitano de Madrid para ser parte de este triunfo. Los jugadores de distintos clubs pasaron una tarde inolvidable en la capital, en la que pudieron disfrutar de una generación única y capaz de emocionar a un país entero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
  2. Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
  3. Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos
  4. La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
  5. Cede suelo agrícola junto al Xúquer para generar una zona de laminación de avenidas en Alberic
  6. Una broma macabra que sale muy cara: Moviliza cinco patrullas en Algemesí tras alertar falsamente de dos muertes
  7. El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
  8. Herido tras recibir el impacto de un vaso de vidrio en la cara durante una discusión en l'Alcúdia

Alzira compartix la seua experiència ALMA en un esdeveniment d’alt nivell a Brussel·les

Alzira compartix la seua experiència ALMA en un esdeveniment d’alt nivell a Brussel·les

Cultura premia a seis bibliotecas de la Ribera por sus proyectos de lectura

Cultura premia a seis bibliotecas de la Ribera por sus proyectos de lectura

El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026

El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026

Los equipos de la Ribera, un talismán para alcanzar la segunda Nations League

Los equipos de la Ribera, un talismán para alcanzar la segunda Nations League

El Hospital de la Ribera realiza con éxito la primera mastectomía endoscópica

El Hospital de la Ribera realiza con éxito la primera mastectomía endoscópica

«La burocracia me obliga a pedir un crédito para no abandonar los campos»

«La burocracia me obliga a pedir un crédito para no abandonar los campos»

Ximo Herrero, agricultor de Guadassuar afectado por la dana: "El único paso que me queda es la vía judicial"

Ximo Herrero, agricultor de Guadassuar afectado por la dana: "El único paso que me queda es la vía judicial"

Una discusión entre familias acaba con varios disparos al aire en Montortal

Una discusión entre familias acaba con varios disparos al aire en Montortal
Tracking Pixel Contents