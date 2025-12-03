El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026

El festival Medusa, el macroevento de música electrónica más multitudinario de España, ha celebrado el reciente premio nacional a mejor festival —concedido por los Vicious Music Awards— anunciando el que será el primer gran reclamo de su edición de 2026.

La próxima edición del festival, que tendrá lugar del 13 al 17 de agosto de 2026 en la playa de Cullera, ya había despertado expectación entre el público, que ya conoce uno de los cabezas de cartel.

Se trata de Tiësto, el DJ holandés que se convirtió en la primera superestrella global de la música electrónica y que regresará a la Comunitat Valenciana después de veinte años de ausencia.

Considerado un pionero, Tijs Michiel Verwest (Breda, 1969), conocido artísticamente como Tiësto, fue el primer DJ capaz de llenar estadios y llevar la música electrónica más allá de los clubes y festivales de principios de los años 2000.

Tiësto, durante una actuación. / Levante-EMV

Número uno

Sus sesiones de Trance marcaron época y lo situaron como número uno del mundo según la revista británica DJ Mag durante tres años consecutivos (2002, 2003 y 2004). Su impacto alcanzó su punto álgido en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando hizo historia al convertirse en el primer DJ que actuaba en una ceremonia de apertura olímpica. Aquella aparición lo consolidó definitivamente como un fenómeno pop global.

A pesar de contar con una amplia legión de seguidores valencianos, hace dos décadas que Tiësto no actúa en la Comunitat. Su última visita fue en marzo de 2005, cuando protagonizó una recordada sesión en la emblemática discoteca The Face, en Xàtiva. Desde entonces, gran parte de su carrera se ha desarrollado en Estados Unidos, especialmente en los circuitos de Las Vegas y Miami, convirtiendo cada aparición europea en un acontecimiento de primer nivel.

En los últimos años, Tiësto ha explorado sonidos más comerciales y centrados en el EDM, etapa en la que cosechó grandes éxitos internacionales. En 2015 ganó el Grammy y, ya en la década siguiente, triunfó con dos temas junto a Karol G: Don’t Be Shy (2021) y Contigo.

Sin embargo, este año el DJ ha sacudido la industria con el lanzamiento de Bring Me To Life, su primer tema de Trance desde 2009. El sencillo se ha viralizado y ha sido interpretado como el preludio de un nuevo álbum trancer previsto para 2026, una noticia que encaja con su regreso a los grandes escenarios europeos.

La edición del próximo año estará ambientada bajo el lema Apsaras, una propuesta escénica que transportará al público a un universo inspirado en la mitología hindú y budista. Con el regreso de Tiësto, Medusa refuerza su apuesta por un cartel de gran impacto internacional y recupera a una de las figuras más influyentes de la música electrónica moderna.