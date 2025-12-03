El Hospital de la Ribera realiza con éxito la primera mastectomía endoscópica
Se trata de una técnica mínimamente invasiva que ofrece una mejor recuperación a las pacientes
El Hospital de la Ribera ha completado con éxito su primera mastectomía endoscópica, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que el centro asistencial alzireño incorporó recientemente a sus servicios médicos y que se considera un gran avance en el tratamiento del cáncer de mama.
La mastectomía endoscópica, que se realiza en casos seleccionados, permite extirpar total o parcialmente la glándula mamaria, mejorando la recuperación postoperatoria y preservando la imagen corporal de las pacientes. Se utiliza un endoscopio introducido a través de una pequeña incisión de unos 4 centímetros, generalmente situada en la axila. Este abordaje permite preservar la piel y evitar cicatrices visibles en la mama, ofreciendo un resultado estético superior sin comprometer la seguridad oncológica.
Entre sus ventajas, deja en el cuerpo una menor cicatriz visible, reduce el sangrado y el dolor postoperatorio, favorece una recuperación más rápida y, en muchos casos, puede combinarse con la reconstrucción inmediata.
Solo el año pasado, los profesionales de la Unidad de Mama del hospital de Alzira 205 intervenciones quirúrgicas de cáncer de mama, y en dos de cada tres pacientes se pudo llevar a cabo una cirugía conservadora. En aquellos casos en los que fue necesaria una mastectomía, se realizó una reconstrucción mamaria inmediata en colaboración con el servicio de Cirugía Plástica, ofreciendo así un abordaje integral y personalizado.
