El Nou Bàsquet Alzira gana en Onil y lidera el grupo de perseguidores de la terna de cabeza

El Gasexpress Nou Bàsquet Alzira ganó 70-77 en Onil y encabeza el grupo de equipos que queda por detrás de los tres primeros clasificados, Calp, Dénia y Altea. El primero está invicto y los otros dos solo han perdido un encuentro. “Sabíamos que iba a ser un triunfo complicado porque es una cancha muy fría en lo ambiental, pero caliente por el apoyo de la afición local”, comentó el técnico, David Folch.

Los alzireños siempre fueron por delante en el electrónico. En el primer cuarto ganaban 16-18. Empezaron defendiendo por delante y por detrás al pívot colivenco, con pasado en liga EBA y frenaron a su lanzador, Saoro Sempere, que se quedó en cinco puntos. En el segundo acto se fraguó la victoria. “Mejoramos en el rebote, porcentaje de tiro y fuimos más duros en defensa” y acabaron ganando 35-46 con un mate de Carlitos que llenó al equipo de moral. Al contrario que en otros partidos, en el tercer cuarto los ribereños salieron arrolladores y llegaron a tener una venta de 37-57. Sin embargo, empezaron a no entrar los tiros y los alicantinos se acercaron a un peligroso 54-58. Los ribereños no se pusieron nerviosos y con un triple de Lerín -que volvió a ser MVP con un 35 de valoración- y otras canastas recuperaron una ventaja alrededor de los diez puntos que mantuvieron hasta el 70-77 final. El último fichaje, Miguel Ángel, también destacó con cuatro triples en la primera mitad.

El sábado a las 18 h., los alzireños recibirán en el Pérez Puig al complicado Altea, “que cuenta con buenos tiradores y jugadores veteranos”.

Jugadores del CB Sueca en el partido contra el Alginet. / Levante-EMV

El CB Sueca se llevó el derbi ribereño en cancha del Alginet B por 76-100 que le permite respirar en la lucha por eludir el descenso. Los de la Ribera Alta fueron por delante hasta el minuto 18 que el 42-40 se convirtió en 42-43 con el triple de Dani Rubio. Los de la Ribera Baixa fueron aumentando la ventaja y aunque con tres triples, el Alginet se acercaron a diez tantos, los suecanos estuvieron acertados dentro del 6’75 y aumentaron la diferencia a 18 puntos (72-90). Con dos triples y dos tiros libres de David Sastre y la última canasta de Javi Doblado redondearon el tanteador al centenar de puntos.

Los arroceros son antepenúltimos con dos triunfos. Bajan dos equipos a Autonómica, una de cuyas posiciones ocupa el Proyme Alginet que no ha ganado ninguno de los ocho partidos. Estos jugarán el domingo en Picanya y los suecanos recibirán a las 20 h. al Escolapias.