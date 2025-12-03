Sueca ha celebrado este miércoles el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. El Centro Ocupacional Municipal (COM) y la Fundación SASM, con la colaboración de la concejalía de Acción Social, han organizado una serie de actos con el objetivo de reivindicar los derechos del colectivo y una mayor inclusión en la comunidad. A las 11 de la mañana, se ha iniciado una marcha reivindicativa a pie desde la calle Mare de Déu hasta la plaza del Ayuntamiento, en la que ha participado un gran número de usuarios y usuarias de los centros organizadores, trabajadores y familiares; y una representación de la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Julián Sáez; y la concejal de Acción Social, Sari Saéz; junto a los también concejales Alfredo Planells, Carolina Torres y Pilar Moncho.

Acto celebrado a las puertas del ayuntamiento. / Levante-EMV

Ya en la plaza del Ayuntamiento, Jesús Piera, usuario del COM, ha sido el encargado de leer un discurso, redactado por él mismo para esta conmemoración, en el que ha querido reclamar «algo muy simple y muy importante: quiero respeto, quiero inclusión y quiero que nos escuchen. También quiero celebrar lo que hemos conseguido. Cada logro es un paso adelante. Cada día aprendemos algo nuevo. Yo estoy orgulloso de mí. Y estoy orgulloso de todas las personas que están aquí”, ha señalado.

Por su parte, el también usuario del COM Pablo Talens ha leído el manifiesto redactado desde el centro en el que se ha hecho especial hincapié en la vivienda, un asunto de gran importancia para las personas con discapacidad y sus familias. “La vivienda es el apoyo vital de la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. Constituye el campamento base del que partir para conseguir otras cimas, como la participación comunitaria y la inclusión social”, ha afirmado Talens, quien también ha reclamado una vivienda más asequible, “las personas con discapacidad tienen menos recursos económicos y soportan más exclusión social que las que no tienen discapacidad. Por lo tanto, es prioritario que puedan acceder con preferencia a las políticas, estrategias y programas públicos de vivienda”.

Algunos de los participantes en los actos celebrados este miércoles. / Levante-EMV

Representando a la Fundación SASM ha intervenido Ebrima Sillah, quien ha incidido en que, en un día como hoy, “levantamos la voz para recordar que todas las personas, con o sin discapacidad intelectual, somos parte esencial de la misma sociedad. No celebramos una diferencia: celebramos la diversidad humana, la dignidad y el derecho de cada persona a vivir plenamente, sin barreras que limiten sus sueños”. Finalmente, ha tomado la palabra la concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Sueca, Sari Sáez, quien ha remarcado que la discapacidad no reside en las personas «sino en las barreras físicas, sociales y culturales que limitan su participación. Es nuestro deber como sociedad derribar esas barreras, desde la accesibilidad en los espacios públicos hasta la equidad en la educación, la ocupación y la vida comunitaria. Porque en la inclusión no se trata de aceptar, sino de integrar. Que no decidan nada para ellos sin ellos».

Además de la marcha y el manifiesto, la mañana reivindicativa ha contando con un taller de pintura en el que han participado activamente todos los y las presentes.