Alzira modifica las normas urbanísticas para propiciar que se acaben fincas inacabadas más de una década

El Ayuntamiento de Alzira aprobó en el último pleno una modificación puntual de las Normas Urbanísticas del Plan General que permitirá acabar varias fincas de carácter residencial que se encuentran paralizadas desde la crisis económica de 2008. Se trata de proyectos que contaban con la licencia de obras y en los que se llegó a ejecutar a estructura, según explican fuentes municipales.

Estas edificaciones cuentan con proyectos ajustados a la normativa vigente en el momento en que se concedió la licencia. Sin embargo, una modificación aprobada en 2019 elevó la altura mínima entre forjados a tres metros, una circunstancias que dejaba estas estructuras en una situación que impedía continuar las obras al no cumplir esta condición. La nueva disposición transitoria aprobada por el pleno permitirá acabar la construcción, siempre que se cumpla el Código Técnico de la Edificación y se mantenga la validez de la estructura existente únicamente en aquello que afecta a esta altura, señalan fuentes del área de Urbanismo.

El concejal Andrés Gomis ha indicado que “esta medida nos permite evitar que estas estructuras, algunas paradas desde hace más de diez años, continúen degradando nuestros barrios. Al mismo tiempo, también facilita recuperar vivienda ya construida y ampliar la oferta residencial sin consumir suelo”.

La propuesta ya ha superado todo los trámites preceptivos y se ha sometido incluso a información pública, sin que se haya presentado ninguna alegación. Se trata de una actuación acotada, excepcional y de carácter transitorio, dirigida exclusivamente a resolver situaciones puntuales que dificultaban la finalización de edificios ya existentes.

Con la aprobación definitiva, el ayuntamiento permite dar salida a construcciones que, otra forma, quedarían enquistadas, lo que contribuye a mejorar el paisaje urbano, reduce los focos de degradación y se pone a disposición de la ciudadanía viviendas que ya están en gran parte ejecutadas. La modificación entrará en vigor una vez se publique en el BOP y se inscriba en el Registro Autonómico de Planeamiento.