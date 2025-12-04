Alzira rectifica y aboga por reparar el puente de Cabañes en lugar de derribarlo y reconstruirlo

El Ayuntamiento de Alzira ha aparcado la idea de demoler el puente de Cabañes, un paso sobre el río Verde que sufrió daños estructurales en la dana de octubre de 2024, cuando ya había elaborado la memoria para buscar financiación a través de los fondos asignados por el Gobierno para el derribo y reconstrucción. El concejal de Agricultura, Enrique Montalvá, buscó el miércoles el respaldo del Consell Agrari para cambiar de planes formalmente y plantear la rehabilitación del puente actual. Según ha explicado, los técnicos de Patrimonio de la conselleria han recomendado proteger el puente actual por su tipología constructiva y por su antigüedad, por lo que si finalmente se cataloga no se podrá derribar, con lo que la construcción del puente con un vano más amplio no corregiría los problemas de retención de aguas que provoca el actual. Por otra parte, el edil ha señalado que la construcción de un nuevo puente, estimada en cerca de cuatro millones de euros, puede tardar un mínimo de cuatro años, mientras que la reparación, además de más económica, también acortará los plazos para reabrir este camino rural que también se utiliza como acceso a la Garrofera. El edil ha explicado que el Consell Agrari valoró que, desde el punto de vista del sector agrícola, resulta más interesante la reparación ya que con el nuevo puente existía el riesgo de favorecer un tráfico no deseado por el término municipal.

Una imagen de la reunión del Consell Agrari celebrada este miércoles en el salón de plenos del ayuntamiento. / Facebook

La memoria elaborada para abordar el derribo y reconstrucción del puente actual planteaba la construcción de un paso con dos carriles en el que se pudieran cruzar dos camiones de gran tonelaje y un carril-bici, ya que este camino que da acceso a algunas partidas de l’Horta de Alzira es utilizado por trabajadores que acuden con patín a la empresa Eurocebollas, ubicada en el linde con el término de Massalavés.

El edil ha explicado que la propuesta de reemplazar el paso actual parte del hecho de que el vano actual es insuficiente y provoca retenciones en caso de crecida del río Verde que acaban inundando la partida de Velasco, parte de Cabañes y, en ocasiones, el agua ha llegado incluso a la carretera de Mulata. Estas inundaciones, incidía, afectan incluso a viviendas diseminadas por esta parte del término.

Sin embargo, señala Montalvá, recientemente ha recibido información de que se está elaborando un nuevo inventario de bienes con valor patrimonial en el que se pretende incluir este puente “que tiene más de cien años” y que, por tanto, la conselleria recomienda que no se derribe. “Se está estudiando la protección y se va a incluir en el nuevo catálogo”, asegura el edil, que por otra parte, advierte de que la construcción de un nuevo puente obligaría a realizar una excavación arqueológica justo donde se encontraba la antigua pasarela de Velasco y que, en el caso de que aparecieran algunos restos, los plazos de construcción serían incluso más largos.

Enrique Montalvá ha explicado que tras valorar la nueva coyuntura, los plazos y las necesidades del sector, el Consell Agrari acordó por unanimidad apostar por la reparación del puente actual, que quedaría como un paso con una única dirección. “Se puede arreglar para que pueda soportar el paso de 30.000 kilos, con el mismo armazón, que se vaciará por dentro para repararlo, y por fuera quedará como ahora. Se ha valorado que es un buen acceso”, ha explicado el concejal, mientras señala que la idea es que las obras se ejecuten cuanto antes y que va a trabajar para cumplir el mandato del Consell Agrari.

La reunión de este órgano asesor también sirvió para poner en marcha la campaña contra robos en el campo, en una acción coordinada por las fuerzas de seguridad. De hecho, en la sesión estuvieron presentes tanto responsables de la Comisaría de la Policía Nacional como de la Jefatura de Policía Local.