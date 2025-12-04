El Alzira Tenis Taula rescata un punto ante un rival directo por la permanencia (3-3)

El Hortitec Alzira Tenis Taula rescató un punto en un partido que se le puso muy cuesta arriba contra un rival por la permanencia, el Prisco l’Escala. El equipo gerundense logró ponerse 1-3 pero el cuadro ribereño reaccionó a tiempo para no perder la imbatibilidad que mantiene en el pabellón Pérez Puig.

En primer lugar, el polaco Kulczycki, al que se le quiso fichar hace dos temporadas, ganó 2-3 a Matteo Mutti. El italiano del Hortitec ganó los dos primeros sets 12-10 y 11-9 pero vio cómo el polaco le remontaba. Mathieu de Saintilan se impuso claramente, 3-0, a Xavier Peral y en un excelso partido, Joseca Guillot perdió por la mínima contra el número 1 de la liga española de la pasada temporada, el chino Chih-Wei Yeh. El jugador del equipo catalán también levantó una ventaja del de Patraix de 2-0. Guillot le ganó con un doble 11-8 pero vio cómo le acabó ganando el último 9-11. Casi lo mismo le sucedió a Mathiéu de Saintilan que perdió el primero pero ganó 12-10 y 11-9 pero de nuevo Kulczycki le dio la vuelta. Afortunadamente Mutti ganó claramente 3-0 a Yeh y Joseca Guillot 3-1 a Xavi Peral.

La liga para esta semana para por la disputa del campeonato autonómico y se retomará el viernes 12 de diciembre con una visita al Irún, que precede a los alzireños en la tabla mientras que solo dos días después recibirá a las 11 de la mañana al San Sebastián, con el que está empatado a puntos.