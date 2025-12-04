«Con las calles de Guadassuar inundadas no tuvimos la opción de pedir ayuda para salvar a mi padre»

«Con las calles inundadas no tuvimos la oportunidad de llevarlo a ningún sitio para ver si se podía salvar». La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana incorporó el martes una nueva víctima al procedimiento -un vecino de Catarroja que falleció en el hospital el 3 de noviembre se ha convertido en la víctima 230- e investiga otras nueve solicitudes, entre ellas la de una familia de Guadassuar que aquel 29 de octubre vivió una tarde «dura y larga» al ver no solo los efectos de la inundación, sino que su padre fallecía en casa sin poder recibir atención médica ni poderlo evacuar.

La jueza ha solicitado un informe al Instituto de Medicina Legal (IML) para determinar si la causa de la muerte se puede derivar de las circunstancias provocadas por la inundación de aquella trágica jornada.

El fallecido acababa de cumplir 80 años y el día anterior había estado en la consulta del médico, que certificó un aparente buen estado más allá de los problemas propios de su edad. La tarde del 29 de octubre, según relata su hija, «estaba raro». Empezó a quejarse de un dolor en el costado derecho.

«Llamamos desde cinco teléfonos diferentes al 112, pero no obtuvimos respuesta»

«Al principio no parecía que era un dolor para ir al médico, se tomó una medicación para calmar, pero no le calmó. Cuando llegó el agua a nuestra calle se puso realmente mal y fue cuestión de unas horas. Cuando sonó la alarma del Es-Alert ya nos había entrado el agua en la planta baja, donde vivo yo, y estábamos todos en el primer piso. Él incluso se asomó a ver el agua, pero el dolor pasó a ser desesperante y sufrimos la impotencia de no poder salir con agua por la cintura para ver si le podían atender», relata la hija. A las 22,31 horas, cuando se realizaba una prueba del azúcar, «cayó fulminado».

Fueron unas horas de angustia en las que las sucesivas llamadas realizadas desde cinco teléfonos móviles diferentes al Centro de Emergencias (112) no obtuvieron respuesta, tampoco las efectuadas para contactar con la Policía Local de Guadassuar. Los intentos de hablar con el hospital se encontraron con que no había línea, relata la familia, que sólo encontró la ayuda de los bomberos que accedieron a la vivienda con una Zodiac y que únicamente pudieron certificar la muerte.

«Siempre te queda la esperanza, pero subieron y vieron que no tenía pulso», relata la hija, que recuerda que los bomberos llevaban un teléfono por satélite que sí les permitió comunicar la defunción, que no pudieron certificar hasta el día siguiente. «Incluso la Policía Local nos daba largas el día 30 y tuvimos que ir a l’Alcúdia a buscar a un médico», relata.

La familia explica fue a raíz de que la Delegación del Gobierno le solicitara una serie de documentación cuando tuvo conocimiento de que podía solicitar al juzgado la inclusión de su padre como una víctima de la dana, por lo que comparecieron en el juzgado de Catarroja el pasado 13 de noviembre para aportar esa información y solicitar que su padre se incluya en el procedimiento como víctima de la dana. Sería la segunda víctima mortal en Guadassuar si el juez atiende la petición.