Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CB Cullera presenta a sus ocho equipos en una fiesta marcada por el 40º aniversario del club

Mati Martínez deja la presidencia tras una década al frente de la entidad

Los jugadores de los diferentes equipos con diretivos y autoridades en la gala de presentación.

Los jugadores de los diferentes equipos con diretivos y autoridades en la gala de presentación. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

El Club Bàsquet Cullera ha celebrado su tradicional acto de presentación de equipos, una cita que reunió a jugadores, técnicos, familias y aficionados en una jornada cargada de emoción. Aunque la temporada ya está en marcha, la entidad ha querido mantener este encuentro como reconocimiento al esfuerzo diario de sus integrantes y como celebración de un año especialmente significativo: el del 40º aniversario del club.

En total, el club presenta ocho equipos federados con cerca de un centenar de jugadores. Entre las novedades más destacadas de este curso figura la recuperación del equipo júnior, que vuelve a competir después de un paréntesis y que supone un paso importante en la continuidad formativa de los jugadores locales. Además, el club está trabajando activamente en el desarrollo del básquet base femenino, un objetivo prioritario que busca consolidar y ampliar la presencia de niñas y jóvenes en la entidad.

El primer equipo, el sénior, compite esta temporada en la categoría Preferente con la ambición de luchar por el ascenso a la Liga Autonómica, un reto que afronta con ilusión y esfuerzo colectivo.

"Objetivos cumplidos"

La celebración del aniversario añadió un componente especialmente emotivo al acto, marcado por el anuncio de la presidenta, Mati Martínez, de poner fin a sus diez años de mandato. Martínez destacó que deja la presidencia “con los objetivos cumplidos” y con la satisfacción de ver cómo el club ha crecido, se ha consolidado y continúa avanzando.

La presidenta del club, junto al alcalde, en un momento del acto.

La presidenta del club, junto al alcalde, en un momento del acto. / Levante-EMV

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, también quiso acompañar al club en esta jornada, subrayando la importancia del CB Cullera en la vida deportiva de la ciudad. Mayor recordó que “a lo largo de estos 40 años el club ha vivido etapas muy diversas, pero siempre ha sabido mantener su esencia y seguir creciendo”, y felicitó a todas las personas que forman parte de la entidad por su trabajo y compromiso.

La fiesta concluyó con una gran foto de familia y un ambiente festivo en el que el baloncesto, la emoción y el sentimiento de pertenencia fueron los protagonistas. Una celebración que refuerza el presente del club y señala un futuro lleno de oportunidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
  2. Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
  3. Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos
  4. La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
  5. ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
  6. Cede suelo agrícola junto al Xúquer para generar una zona de laminación de avenidas en Alberic
  7. El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026
  8. Una broma macabra que sale muy cara: Moviliza cinco patrullas en Algemesí tras alertar falsamente de dos muertes

El CB Cullera presenta a sus ocho equipos en una fiesta marcada por el 40º aniversario del club

El CB Cullera presenta a sus ocho equipos en una fiesta marcada por el 40º aniversario del club

Ximo Herrero, agricultor de Guadassuar afectado por la dana: "El único paso que me queda es la vía judicial"

Ximo Herrero, agricultor de Guadassuar afectado por la dana: "El único paso que me queda es la vía judicial"

Montroi renombra las calles del polígono para homenajear a los voluntarios y trabajadores de la dana

Montroi renombra las calles del polígono para homenajear a los voluntarios y trabajadores de la dana

Vincles especials i espais urbans d'Alzira que recorden al monarca

Vincles especials i espais urbans d'Alzira que recorden al monarca

"¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?"

"¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?"

«Con las calles de Guadassuar inundadas no tuvimos la opción de pedir ayuda para salvar a mi padre»

«Con las calles de Guadassuar inundadas no tuvimos la opción de pedir ayuda para salvar a mi padre»

La CHJ plantea actuar ante una crecida simultánea del Magro y el Xúquer no prevista hasta ahora

La CHJ plantea actuar ante una crecida simultánea del Magro y el Xúquer no prevista hasta ahora

El Nou Bàsquet Alzira gana en Onil y lidera el grupo de perseguidores de la terna de cabeza

El Nou Bàsquet Alzira gana en Onil y lidera el grupo de perseguidores de la terna de cabeza
Tracking Pixel Contents