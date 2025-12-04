El CB Cullera presenta a sus ocho equipos en una fiesta marcada por el 40º aniversario del club

El Club Bàsquet Cullera ha celebrado su tradicional acto de presentación de equipos, una cita que reunió a jugadores, técnicos, familias y aficionados en una jornada cargada de emoción. Aunque la temporada ya está en marcha, la entidad ha querido mantener este encuentro como reconocimiento al esfuerzo diario de sus integrantes y como celebración de un año especialmente significativo: el del 40º aniversario del club.

En total, el club presenta ocho equipos federados con cerca de un centenar de jugadores. Entre las novedades más destacadas de este curso figura la recuperación del equipo júnior, que vuelve a competir después de un paréntesis y que supone un paso importante en la continuidad formativa de los jugadores locales. Además, el club está trabajando activamente en el desarrollo del básquet base femenino, un objetivo prioritario que busca consolidar y ampliar la presencia de niñas y jóvenes en la entidad.

El primer equipo, el sénior, compite esta temporada en la categoría Preferente con la ambición de luchar por el ascenso a la Liga Autonómica, un reto que afronta con ilusión y esfuerzo colectivo.

"Objetivos cumplidos"

La celebración del aniversario añadió un componente especialmente emotivo al acto, marcado por el anuncio de la presidenta, Mati Martínez, de poner fin a sus diez años de mandato. Martínez destacó que deja la presidencia “con los objetivos cumplidos” y con la satisfacción de ver cómo el club ha crecido, se ha consolidado y continúa avanzando.

La presidenta del club, junto al alcalde, en un momento del acto. / Levante-EMV

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, también quiso acompañar al club en esta jornada, subrayando la importancia del CB Cullera en la vida deportiva de la ciudad. Mayor recordó que “a lo largo de estos 40 años el club ha vivido etapas muy diversas, pero siempre ha sabido mantener su esencia y seguir creciendo”, y felicitó a todas las personas que forman parte de la entidad por su trabajo y compromiso.

La fiesta concluyó con una gran foto de familia y un ambiente festivo en el que el baloncesto, la emoción y el sentimiento de pertenencia fueron los protagonistas. Una celebración que refuerza el presente del club y señala un futuro lleno de oportunidades.