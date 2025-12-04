La CHJ plantea actuar ante una crecida simultánea del Magro y el Xúquer no prevista hasta ahora

Los vecinos y vecinas de la Ribera siempre han mirado con atención una posible crecida del río Xúquer - y sus posibles inundaciones- durante los episodios de fuertes lluvias. La dana del pasado 29 de octubre de 2024 puso el foco en el río Magro, el gran desconocido que anegó de agua y lodo gran parte de los municipios de la comarca, y especialmente Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera. Durante aquella trágica jornada, el Xúquer resistió en gran medida a las elevadas aportaciones que llegaron de sus afluentes. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Júcar contempla un tercer escenario, en el que se podrían ver implicados ambos ríos y, por ello, precisa la necesidad de llevar a cabo nuevas obras.

El organismo de cuenca detalla en el "Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana" la necesidad de "tener en consideración que una crecida extraordinaria del río Magro podría coincidir con otra crecida también extraordinaria del río Xúquer".

Ante esta posible situación, la CHJ insiste en la necesidad de estudiar el efecto conjunto de ambas crecidas. Para ello, señala la necesidad de actualizar los estudios que se hicieron en el Plan Global de Inundaciones en la Ribera del Júcar en el año 2000 y en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica. A ello se suma, como se detalla en el documento, la necesidad de estudiar el posible incremento de la laminación en la cuenca del Magro con nuevos almacenamientos que complementen la laminación que produce el embalse de Forata. En este sentido, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana y vecino de Algemesí, Xavier Machí, ya alertó de la necesidad de realizar nuevas obras que «ayuden» a esta presa. Concretamente, los primeros planes de defensa contra las riadas del Xúquer que se elaboraron tras la pantanada de Tous de 1982 ya contemplaban la construcción de tres nuevas presas para mejorar la seguridad de la Ribera.

Sin nuevas actuaciones

El plan presentado por el MITECO no contempla actuaciones en el Xúquer, ya que las obras que se van a acometer durante los próximos meses se centran en los municipios afectados por la riada para garantizar su seguridad y evitar daños si se produce un episodio similar al de hace trece meses.

Sin embargo, la CHJ detalla los cinco proyectos, que ya se aprobaron en 2023, con un presupuesto de 46 millones de euros y cuya aprobación técnica y licitación están previstas entre 2025 y 2026. Las actuaciones que ya se han aprobado, y que son necesarias para proteger la Ribera Alta, son la adecuación del cauce del barranco de la Casella y el desvío del colector de aguas residuales de Alzira (27 millones); la restauración del tramo final del barranco de Barxeta, la ejecución de una zona de laminación controlada y la adecuación ambiental de la actual confluencia del barranco de Barxeta y de la Casella (un millón); la renaturalización del nuevo cauce del barranco de Barxeta, la ejecución de un cauce de alivio del barranco Barxeta y la conexión con el río Xúquer y el establecimiento de una mota de protección en Carcaixent (15 millones) y, por último, la mota de protección del núcleo urbano de Cogullada, la adecuación del barranco Prínceps y la restauración fluvial de los barrancos Prínceps y Barxeta (tres millones).

A ello se suman las actuaciones en el Magro, con, entre otras actuaciones, la construcción de motas de protección en l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí.