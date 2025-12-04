"¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?"

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, pone el foco esta semana en las numerosas irregularidades que han acompañado al trágico suceso de la clínica dental de Alzira, donde una niña de 6 años acudió para ser intervenida y falleció horas después. Tras la detención del antestesista por un supuesto robo de material del hospital, Olmos recuerda que "no es la primera vez que el uso o mal uso de los medicamentos o la anestesia que se utiliza en las operaciones provoca muertes o secuelas de por vida. ¿Quien no recuerda, por ejemplo el caso Maeso?". 275 personas fueron contagiadas de hepatitis c en València por un anestesista que tenía esta enfermedad y se inyectaba la anestesia con los mismos aparatos que después usaba a las intervenciones.

¿Cómo puede suceder que una persona robe material de esta índole de un hospital sin que nadie se dé cuenta?

"Clínicas dentales, estéticas y de todo tipo emplean cada día este tipo de material , un material que, por cierto, muchos usuarios desconocen de que está hecho. ¿Sabemos qué nos inyectamos? ¿Quién determina que está en buen estado o no? ¿Cómo puede suceder que una persona robe material de esta índole de un hospital sin que nadie se dé cuenta, ni en el mismo hospital ni la propietaria de la clínica dental de Alzira?", se pregunta la subdirectora de Levante-EMV.