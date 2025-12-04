El encendido de lunes anuncia este viernes la llegada de la Navidad en la Ribera

Las hojas del calendario apuntan ya hacia las celebraciones propias de la Navidad, pero será este viernes cuando el ambiente en las calles de las principales ciudades de la Ribera se transforme con el encendido de las lunes y árboles decorativos instalados con motivo de las fiesta.

El Ayuntamiento de Alzira ha convocado a los ciudadanos a las 18,30 horas en la calle Major Santa Caterina, frente a los antiguos Cines Colón, para este acto simbólico de encendido de la iluminación navideña, que contará con la participación del Cor Alborxí. También se dispararán fuegos artificiales y se ofrecerán actividades de animación en directo, además del reparto de regalos.

El concejal de Obras e Infraestructuras Públicas, Vicent de la Concepción, ha destacado la voluntad del ayuntamiento de llevar la iluminación y la decoración navideña tanto a las vías principales de la ciudad como al resto de barrios, desde Sant Judes a la Plaça de Cartonatges, pasando por Les Barraques, l’Alquerieta o la Garrofera o El Racó. Las atracciones de la feria de Navidad son otro de los atractivos de la ciudad en estas fechas.

El Ayuntamiento de Algemesí, por su parte, ha convocado un acto abierto a la ciudadanía para iniciar la programación navideña que arrancará a las 18 horas con el encendido de luces, la inauguración del árbol de Navidad y del belén municipal. Al concluir el acto, un espectáculo infantil itinerante recorrerá diferentes calles hasta llegar al parque Salvador Castell, donde tendrá lugar la inauguración oficial de la feria de Navidad. Debido el corte de calles, la convocatoria para los asistentes se ha fijado a las 17,40 horas en la Placeta del Carbó.

El Ayuntamiento de Cullera también abre este viernes la programación navideña con el encendido del árbol y de la iluminación especial, a las 19 horas en los Jardines del Mercado. El consistorio ha preparado una agenda amplia que también contempla una Feria Benéfica de Asociaciones Locales durante los fines de semana, así como un Mercado de Navidad del 19 al 23 de diciembre, entre otras actividades.