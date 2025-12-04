El equipo femenino de Alzira queda séptimo en la Copa de la Reina de halterofilia

El equipo femenino del Club de Halterofilia Alzira ha finalizado en la séptima posición en la Copa de la Reina celebrada en Madrid. No es una posición baladí ya que ni en la época de las estrellas alzireñas, Mónica Carrió, Estefanía Juan o Gemma Peris, había suficientes levantadoras para formar un equipo femenino. En esta edición han mejorado el noveno lugar de 2024. La mayoría de las halterófilas han mejorado las marcas previas con las que llegaban a la competición.

Laura Cervera hizo cuatro intentos válidos con unas marcas de 59 kg en arrancada y 75 en dos tiempos. Cristina Flor levantó 70 y 90, mientras que Cristina Palacios logró poner en barra hasta 62 y 75 kg tras cinco levantamientos válidos. Ana Horrillos alzó correctamente 50 y 66 kg en arrancada y dos tiempos. La principal levantadora alzireña, Alba Sánchez, logró la tercera mejor marca de la competición con 266 puntos Sinclair conseguidos con los 88 kg que levantó en arrancada y 108 en dos tiempos.

La próxima competición que afrontarán los halterófilos ribereños será el campeonato autonómico máster que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en Alzira y que llevará como nombre “Antonio Gordó”, excampeón de España de halterofilia y en los últimos años campeón del mundo de press de banca a sus 60 años.