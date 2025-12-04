Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un jugador del Club d'Escacs Ribera Baixa se proclama subcampeón iberoamericano

El joven Maestro Internacional argentino afincado en Sueca se consolida como una de las grandes promesas

Francisco Fiorito con el trofeo conseguido en el Llobregat Chess Open.

Joan Gimeno

Sueca

El ajedrez valenciano está de enhorabuena. El joven Maestro Internacional argentino afincado en Sueca, Francisco Fiorito, reciente incorporación del Club d’Escacs Ribera Baixa, ha logrado un resultado histórico al proclamarse subcampeón del Campeonato Iberoamericano de Ajedrez Rápido 2025, celebrado en el prestigioso Llobregat Chess Open.

Fiorito firmó un torneo excepcional, manteniéndose en los primeros tableros desde las primeras rondas y desplegando un juego sólido, creativo y valiente. Este subcampeonato, conseguido frente a algunos de los mejores jugadores de Iberoamérica, consolida su nombre como una de las grandes promesas del ajedrez internacional.

Para el Club d’Escacs Ribera Baixa, que este verano anunciaba la incorporación de los hermanos Fiorito como refuerzo estrella, el resultado supone un motivo de enorme orgullo y la confirmación del crecimiento de su proyecto deportivo. 

El logro tiene, además, un impacto significativo en el panorama ajedrecístico valenciano: se trata de una de las mejores actuaciones de un jugador residente en la Comunitat Valenciana en una competición internacional de élite en ritmo rápido. Un éxito que proyecta el nombre del Ribera Baixa, de Sueca y de toda la Comunitat Valenciana en el mapa ajedrecístico internacional.

El club ha anunciado que en las próximas semanas organizará un acto de reconocimiento para el jugador.

