Multa de 3.000 € por tener un perro encerrado en una pequeña jaula y rodeado de heces

El Ayuntamiento de Alzira ha resuelto con una multa de 3.000 euros el expediente abierto al propietario de un perro que la policía encontró en un espacio cerrado y muy limitado para el tamaño del animal y en un aparente estado abandono, ya que el agua que le habían dejado para beber estaba verde y el can estaba rodeado de heces.

Los hechos se remontan al pasado mes de julio, en la partida de la Garrofera. La Policía Local cursó una denuncia por una infracción muy grave en la ordenanza que regula la tenencia de animales.

Este articulado municipal prohíbe expresamente dejar sin supervisión cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos y, en el caso de los perros, "el plazo no puede ser superior a 24 horas seguidas". La ordenanza también prohíbe mantener un animal en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénicosanitario o que no se correspondan con las necesidades etológicas y fisiológicas, raza y edad del mismo. Se trata de infracciones tipificadas como muy graves, para las que el apartado de sanciones prevé multas que oscilan entre 1.501 y 3.000 euros. En este caso, se ha aplicado la cuantía máxima, sin que sin que el interesado presentara alegaciones en su defensa.

Paralelamente, el ayuntamiento ha impuesto una sanción de 751 euros al propietario de un perro que mordió y causó heridas a una persona cuando el animal vagaba suelto y sin vigilancia de su dueño que, además, no presentó el informe del veterinario que se requiere en estos casos tras una observación del animal que ha protagonizado la agresión. El ayuntamiento incoó una expediente por una infracción grave de la misma ordenanza, que también se ha cerrado sin que el interesado tratara de rebatir los hechos que derivan en esta multa.