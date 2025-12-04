Sumacàrcer consulta a sus vecinos si amplía las restricciones de aparcamiento para evitar la masificació estival

El Ayuntamiento de Sumacàrcer ha elaborado una encuesta para que los vecinos y vecinas de la localidad puedan analizar las medidas que se han puesto en marcha este verano para evitar la masificación en el entorno de l'Illa de l'Esgoletja y, a su vez, proponer algunas sugerencias para mejorar la situación de cara a los meses de julio y agosto. Aunque todavía queda más de medio año para la llegada de la temporada estival, el consistorio pretende anticiparse para garantizar un equilibrio entre el bienestar de los residentes y el turismo.

El ayuntamiento, como informó este diario, decidió limitar por primera vez entre el 1 de julio y el 31 de agosto el estacionamiento en las calles más próximas al río para aliviar el tráfico. Además, Sumacàrcer también habilitó un aparcamiento disuasorio en el antiguo campo de fútbol. Así, el acceso al parking tenía un precio de diez euros por vehículo y día, mientras que costaba de dos a tres euros por persona la entrada a pie. Sin embargo, la habilitación de este parking no consiguió aliviar la gran presencia de vehículos que acudieron durante el verano, y especialmente los fines de semana, un hecho que generó escenas de colapso.

Por ello, el ayuntamiento prevé habilitar una nueva zona de aparcamiento el próximo verano en la zona baja del municipio, en unos terrenos municipales ubicados junto al paseo del río, para reducir la masificación en el casco urbano. Ante esta nueva medida, el consistorio plantea a los vecinos si consideran necesario que se amplíen las zonas restringidas al estacionamiento en las calles de la parte más baja del municipio. Cabe recordar que las restricciones actuales solo afectaban a las calles más próximas al río. En concreto, los viales afectados este verano fueron la calle del Portijol, l’Esgoletja, Lepant, el Franc, Pere Selva, Baró Francesc Espí, Sant Miquel, Mestre Serrano y Rei en Jaume, donde se colocaron señales en las entradas y salidas de estas vías para alertar de las nuevas restricciones. No obstante, y si el vecindario así lo decide, la normativa se podría ampliar a nuevas calles de la localidad.

Vías de evacuación

El ayuntamiento también plantea si las medidas se deben mantener todos los días del verano o únicamente durante los fines de semana y, por último, pregunta a los residentes si la autorización para aparcar, que en esta ocasión estaba reservada exclusivamente para vecinos y personas con segunda residencia, se podría ampliar a otras personas.

El consistorio, por otra parte, reclama a la Conselleria de Emergencias que se habiliten vías de evacuación que garanticen la seguridad de vecinos y conductores en el caso de que se produzca cualquier incidente. Cabe recordar que el municipio ya se vio "absolutamente desbordado" durante el primer fin de semana de julio. El incendio declarado en la partida del Clot del Negre, entre Antella y Cotes, obligó a cortar la carretera CV-555, principal vía de acceso, y dejó como única alternativa una carretera saturada por coches de turistas. Una vez se llenó el parking, los turistas optaron por aparcar en el "camí del Reguer", que une Sumacàrcer con Antella, por lo que se vivieron momentos de tensión, retenciones y problemas de tráfico.