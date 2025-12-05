Alzira homenajea a los voluntarios que ayudaron a los pueblos afectados por la dana

El Ayuntamiento de Alzira ha aprovechado la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra cada 5 de diciembre, para homenajear a los colectivos, entidades, asociaciones y empresas que, de forma altruista, ofrecieron su fuerza de trabajo y sus recursos para ayudar a los pueblos afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Con una mención especial para los jóvenes, cuya solidaridad ya reconoció la Mancomunitat de la Ribera Alta.

El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, ha dado las gracias a todas las personas que, durante "unos días caóticos" pusieron sus manos a disposición de los damnificados por las trágicas inundaciones. "La dana expuso nuestras debilidades como sociedad y nos obliga a pensar que necesitamos un modelo de desarrollo más sostenible y una mayor inversión en prevención", ha expresado.

El acto se ha celebrado en polideportivo Fontana Mogort, que durante los días posteriores a la dana "fue un templo de la ayuda mutua". "Vosotros disteis sentido a la palabra resiliencia, ofreciendo apoyo a familias y comercios y demostrando que lo mejor de las personas sale en los peores momentos", ha comentado Domínguez.

Acto de homenaje a los voluntarios celebrado en Alzira. / Rubén Sebastián

El reconocimiento ha incluido una entrega de diplomas a una treintena de asociaciones, entidades y empresas: el Consorcio Provincial de Bomberos, la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional, la Asociación Empresarial de Alzira, Comercial de Reciclajes, Consum, Family Cash, Espectáculos La Fiesta, Forn Bernia, Forn Francisco Bría, Sala Rex Natura, Tasca Camí Vell, Texlimca, Transportes Mazo, los clubes deportivos de la ciudad, la junta coordinadora de fiestas de barrios y partidas, las comisiones falleras, Protección Civil, la asociación de jubilados y pensionistas El Xúquer, el Norte Perdido, la asociación medioambiental Murta i Casella, Cáritas, el centro cultural islámico, Cruz Roja, Sembrem, Vacif, la comisión de juventud de la Junta de Hermandades y Cofradías, el Consell Joventut d'Alzira, el CIPFP Luis Suñer, el IES José María Parra, el IES La Murta y el IES Rei en Jaume.

El consistorio ha instalado, en la farola situada frente a la puerta de acceso al polideportivo, la placa entregada por la Mancomunitat que representa una mano que emerge del barro y otra que la sostiene.