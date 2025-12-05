Alzira incorpora la gestió per objectius de rendiment a partir de 2026
L'Ajuntament avaluarà l'acompliment de les metes en cada servei i tindrà efectes econòmics en la carrera professional
L’Ajuntament d’Alzira gestionarà, per primera vegada a partir de 2026, fixant objectius de rendiment als serveis municipals i avaluant l’acompliment de les persones empleades.
Amb este projecte es pretén orientar la gestió municipal cap a la millora dels serveis que es presten a la ciutadania, a través de la carrera professional. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic de 2007, ja reconeix el dret a la mateixa i ho regula, de manera que en la mateixa norma es fixa la necessitat que els serveis rendisquen comptes i que el personal deu ser avaluat en l’acompliment de les seues funcions i conductes professionals.
El govern municipal i la representació sindical adoptaren, ara fa un any, el compromís de disposar d’un model de carrera professional per al seu personal empleat, del que hui s’ha tancat la seua última fase de disseny. L’Ajuntament d’Alzira va constituir un Comité del Projecte amb personal de les diverses perspectives de l’administració: personal tècnic, i representants sindicals sota la presidència de la Delegació de Personal, i amb col·laboració de la d’Hisenda, han anat avançant en la construcció del model, complint en els terminis de les diferents entregues o fites del projecte fins al dia de hui.
Avaluació del Rendiment dels Serveis
El model recull la fixació d’objectius de cada un dels serveis, i l’avaluació del seu compliment tindrà efectes econòmics en la carrera professional dels membres que conformen cada servei.
La Junta de Govern va demanar als serveis -amb la conformitat de cada Delegació- que definiren els seus primers objectius en forma de proposta per a 2026, que s’avaluaran a finals de l’exercici, encara que per a eixe any no tindrà efecte en la progressió de carrera. El passat dia 30 de novembre es presentaren els referits objectius, que seran revisats i aprovats per la Junta de Govern municipal pròximament.
Avaluació de l’acompliment
El model preveu la necessària entrevista dels responsables amb les persones dels equips que conformen cada servei, on s’avalua l’acompliment de funcions i conductes professionals.
S'establixen 5 graus de progressió professional, que es classifiquen des del grau d’entrada al nivell expert, i als quals s’accedix a través de l’acumulació d’avaluacions positives, corresponent una quantitat econòmica en cada un dels nivells de la carrera.
El model en les seues grans línies ha quedat definit, deixant el tancament de tota la documentació que ha vingut sent consensuada al llarg del procés per a l’arrancada del nou exercici 2026.
