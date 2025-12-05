Cae la banda de robos exprés en tiendas de bicicletas de alta gama que actuó en Alzira y Paiporta

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil bautizada como “Ciclos Volta” ha permitido desarticular a una organización criminal especializada en robos en tiendas de bicicletas de alta gama y motocicletas, entras ellas la que sufrió en julio un establecimiento de Alzira en el que en apenas minuto y medio sustrajeron once bicicletas valoradas en 70.000 euros, o Paiporta, aunque no son los únicos. La investigación atribuye a los tres detenidos un total de once robos cometidos entre junio y agosto en establecimientos de venta y reparación de bicicletas de ocho municipios de la Comunitat Valenciana y Aragón. Además de Alzira y Paiporta, la banda también actuó en las localidades castellonenses de Nules, Peñíscola y Almassora y, ya en Aragón, en Utebo y Huesca, sustrayendo material valorado en ás de 420.000 euros que transportaban inmediatamente por vía terrestre a Rumanía.

Las detenciones se han practicado en las localidades oscenses de Benabarre y Binéfar, así como en Termens (Lleida), donde los agentes localizaron a los autores, interviniéndose la furgoneta utilizada para los robos, un vehículo de alta gama y varios teléfonos móviles.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza y falsificación de documento público. A uno de ellos le constaba además una Orden Europea Detención y Entrega por parte de las autoridades judiciales austriacas.

Modus operandi

El grupo desarticulado actuaba con gran rapidez y planificación minuciosa, ejecutando sus robos en apenas tres minutos. El objetivo eran tiendas de bicicletas de alta gama y motocicletas a las que sometían a vigilancias previas. Los miembros del grupo utilizaban furgonetas y vehículos sustraídos, así como vehículos comprados días antes a particulares a los que ponían con placas sustraídas para evitar así su detección e identificación.

Accedían a los establecimientos de madrugada, encapuchados, fracturando los escaparates con mazas, y seleccionando en el interior las bicicletas de mayor valor económico que, a continuación, introducían en una furgoneta. La acción era fulgurante, cometiendo el robo en pocos minutos y huyendo a continuación de la ciudad.

Para alertar de una posible presencia policial, utilizaban también un vehículo de alta gama a modo de lanzadera. Inmediatamente tras los robos, el material sustraído era trasladado por vía terrestre con destino Rumanía.

Inicio y desarrollo de las investigaciones

A raíz de los robos cometidos en Huesca, Alzira y Castellón, la Unidad de Delitos Económicos y Violentos de la Comisaría Provincial de Huesca junto a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Alzira-Algemesí, ambas de Policía Nacional, y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Castellón iniciaron respectivamente sus investigaciones. A través de los cauces de coordinación operativa entre ambos cuerpos policiales se desveló la conexión entre las investigaciones que estaban desarrollando ambas instituciones, iniciándose un trabajo conjunto que permitió ir avanzando en el esclarecimiento de los hechos, hasta identificar plenamente a tres autores de los diferentes robos cometidos.

La investigación ha permitido atribuir a este mismo grupo un total de once robos con fuerza en establecimientos de venta y reparación de bicicletas cometidos en ocho localidades de la Comunidad Valenciana y Aragón.

La furgoneta original utilizada para los robos y a la que cambiaban las placas de matrícula fue localizada en un descampado de Barbastro (Huesca), ubicando al propietario en Binéfar (Huesca). El mismo había denunciado ser víctima de una usurpación de identidad, relatando que alguien había utilizado su filiación, supuestamente con documentación falsa para adquirir la furgoneta sin su consentimiento, según informan fuentes policiales. De esta manera, quería evitarse problemas en caso de que la furgoneta fuera relacionada con los robos.

Los investigadores ubicaron a continuación al resto de sus compinches en las localidades de Benabarre (Huesca) y Térmens (Lleida).

A mediados del mes de noviembre se llevó a cabo la explotación de la operación con la detención de los autores de los robos y de la mujer de uno de ellos, todos ellos de origen rumano. Uno de ellos fue detenido días antes del dispositivo policial al haber sido reclamado por las autoridades judiciales austriacas a través de una Orden Europea de Detención expedida por las autoridades judiciales de dicho país, al haber sido identificado como autor de diversos delitos contra el patrimonio de similares características a los imputados en España.

Los arrestados han pasado a disposición judicial, dictaminando la autoridad judicial el ingreso en prisión provisional de uno de ellos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.