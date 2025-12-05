El Castellonense recibe al Vila-real con el objetivo de reforzar su liderato
Los ribereños suman ya nueve victorias consecutivas mientras que el filial "groguet" ha perdido sus dos últimos partidos
David Chordà
Los dos equipos ribereños de Tercera RFEF buscarán este fin de semana la victoria contra equipos de su liga con dos objetivos bien diferentes. El líder, la UD Castellonense recibe el sábado a las 16’15 h. en l’Almenà al Vila-real C, 5º clasificado. Los ribereños acumulan nueve victorias seguidas mientras que los castellonenses han perdido los dos últimos encuentros, 3-2 en Sagunt y 0-1 contra el Ontinyent.
“Aún así, las derrotas han sido contra equipos de la parte alta de la tabla por lo la atención ha de ser máxima. Son un equipo joven con una alta calidad técnica individual que entiende muchas formas de ataque”, indica el técnico Iñaki Rodríguez. Hasta estas derrotas, los de la Plana solo perdieron 0-3 contra el Vall d’Uixó y había sumado seis victorias y tres empates. Destacan a nivel ofensivo con Fofi, Nizar o un defensa como César Bonafé que ha hecho tres goles. “Además, se adaptan a muchos tipos de partido, lo que les hace especialmente peligrosos”, añadió.
No podrá jugar Baratucci por sanción en el cuadro groguet mientras que “nosotros llegamos muy bien tras dos semanas de mucho trabajo”, concluye Iñaki.
