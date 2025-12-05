La cazalla de Cullera, una receta nonagenaria que no envejece

La cuarta generación de la familia que fundó la destilería de Cullera Cerveró celebra el noventa aniversario de una firma conocida, sobre todo, por su cazalla. La histórica empresa cullerense, fundada en 1935 por los hermanos Cerveró, ha conmemorado con clientes, amigos y colaboradores esta efemérides en un momento en que está reconocida como una de las firmas artesanales más emblemáticas del panorama licorero español.

La destilería sigue trabajando con un horno de leña. / Levante-EMV

El acto conmemorativo sirvió para reivindicar un legado familiar que se ha mantenido intacto durante cuatro generaciones. Desde sus inicios, la destilería ha preservado un método de elaboración artesanal basado en la destilación a fuego lento con leña de naranjo, un proceso minucioso que define el aroma y el carácter de su producto estrella: la cazalla Cerveró.

Proceso de llenado de las botellas. / Levante-EMV

Un secreto transmitido de padres a hijos, y que, nueve décadas después, continúa siendo sinónimo de excelencia. Buena prueba de ello es el reconocimiento obtenido este mismo año en Real, donde la cazalla elaborada en Cullera fue proclamada como a mejor cazalla de la Comunitat Valenciana, un galardón que sitúa a la localidad en el mapa internacional de los destilados tradicionales.

El premio supone un hito para una empresa que ha logrado trascender más allá de su territorio sin renunciar a sus raíces. “Es una alegría inmensa para la familia y para Cullera. Nuestra receta es la misma que se creó en 1935, y mantenerla viva es nuestro mayor orgullo”, explican desde la gerencia, actualmente encabezada por la cuarta generación familiar.

El propietario de la destilería, Julio Cerveró, ha querido destacar que "son muchos años de tradición con una receta única y que cada vez tiene una mayor acogida allá donde va. El secreto de nuestros productos es la elaboración artesanal que se sigue manteniendo desde los inicios".

Un operario introduce las botellas en la caja para su comercialización. / Levante-EMV

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, presente en este aniversario, quiso destacar "la importancia que tiene para Cullera una empresa sólida y tradicional que se dedica a pasear el nombre de nuestra localidad allá donde van y además lo hace dejando el listón bien alto".

Instalaciones de la destilería de Cullera. / Levante-EMV

Durante la jornada de celebración, los asistentes pudieron conocer de primera mano el proceso de destilación artesanal, así como el valor cultural y patrimonial que representa la destilería para la comarca de la Ribera Baixa.

Destilería Cerveró encara el futuro con la misma convicción que en sus inicios: mantener la esencia de un oficio que ha convertido a Cullera en una referencia. La cuenta atrás hacia el centenario ya ha comenzado.