Cullera duplica la asignación al ‘Cheque Bebé’ al aumentar a casi un millón de euros la inversión juvenil

El Ayuntamiento de Cullera ha dado un nuevo impulso a sus políticas juveniles y de apoyo a las familias con un presupuesto que, de cara a 2026, destinará cerca de un millón de euros a programas, ayudas e infraestructuras orientadas a las nuevas generaciones. En total, la inversión asciende a 930.000 euros.

El consistorio ha aprobado unas cuentas que refuerzan la apuesta por la educación, la conciliación y el ocio saludable. Entre las novedades destaca el aumento de las becas Erasmus, que pasan a contar con una dotación de 40.000 euros para facilitar la movilidad y experiencias formativas en el extranjero. Se mantienen asimismo los 80.000 euros para ayudas al transporte universitario.

Otro de los incrementos significativos se registra en el Cheque Bebé, que casi duplicará su cuantía hasta alcanzar los 100.000 euros, con el propósito de aliviar los gastos de las familias en los primeros meses de crianza. A ello se suma la ampliación de la partida destinada a actividades juveniles, que sube a 70.000 euros y permitirá dinamizar la programación del nuevo Espai Jove, que abrirá sus puertas en 2026. Se trata de una instalación de 200 m2, ubicada en pleno centro urbano y concebida como un espacio de encuentro, participación y dinamización para la juventud.

El proyecto, dotado con una inversión superior a 580.000 euros, aspira a convertirse en un referente de ocio saludable y creación cultural. El Espai Jove ofrecerá zonas de recreo equipadas con juegos de mesa, futbolines, billares y videojuegos, además de diversas propuestas para los fines de semana. También funcionará como escenario para exposiciones, presentaciones y otras actividades impulsadas por jóvenes.

El espacio permanecerá abierto de lunes a domingo, consolidándose como un punto neurálgico para las inquietudes, iniciativas y proyectos de la juventud cullerense.