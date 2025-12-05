Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cullera reivindica el legado de Juan Piris, el cronista visual que captó la transformación de un siglo

Jordi Piris ordena un archivo disperso que dejó su padre con negativos acumulados en cajas y destaca la importancia de su digitalización

“Recordar no es vivir en el pasado: es comprenderlo”

Construcción de uno de los grandes bloques de apartamentos en la bahía de Sant Antoni.

Construcción de uno de los grandes bloques de apartamentos en la bahía de Sant Antoni. / Juan Piris

Joan Gimeno

Cullera

Cullera recupera una parte esencial de su memoria colectiva gracias al trabajo de recuperación del archivo fotográfico de Juan Piris Ferrer, un cullerense que convirtió su pasión autodidacta en un testimonio único sobre la vida del municipio durante el siglo XX. El material, presentado en el marco de las XVII Jornades d’Estudis de Cullera, ha sido digitalizado y organizado por su hijo, Jordi Piris, quien subraya la importancia de este legado visual para entender la evolución del pueblo.

La transformación de Cullera que plasmó el fotógrafo Juan Piris

Jordi Piris

Juan Piris, tal como recuerda su hijo, “no era solo fotógrafo. Era cronista visual, testimonio privilegiado y narrador silencioso de una sociedad en transformación”. Su cámara captó escenas cotidianas, celebraciones, rituales y momentos íntimos, pero también los cambios profundos que vivió Cullera con la llegada del turismo, la construcción masiva y la pérdida progresiva de la antigua línea de costa. “Retrató Cullera en un momento clave: el paso de un pueblo marinero a un destino turístico en plena efervescencia”, señala Jordi Piris.

El archivo, hasta ahora disperso en negativos y cajas acumuladas durante décadas, constituye un testimonio gráfico de enorme valor. Las imágenes permiten observar la transición de las calles, la aparición de nuevos barrios, la verticalidad urbanística y el impacto del hormigón que marcó una época. “Preservar estos archivos fotográficos es mucho más que conservar documentos: es proteger el alma de una comunidad”, explica el responsable de la muestra.

Vista de extremo del Racó y el Faro sin apenas edificios.

Vista de extremo del Racó y el Faro sin apenas edificios. / Juan Piris

La exposición, organizada dentro de las jornadas, invitab al público a recorrer la Cullera de mediados del siglo pasado. En ella pueden verse retratos familiares, escenas de playa, momentos festivos, tradiciones que hoy han cambiado y rincones del municipio ya desaparecidos. La muestra también pone en valor la dimensión humana del fotógrafo: un hombre que, impulsado por la intuición y la sensibilidad, supo captar el espíritu de cada mirada y cada momento.

Un grupo de pescadores trabaja con las redes en el puerto fluvial.

Un grupo de pescadores trabaja con las redes en el puerto fluvial. / Juan Piris

Jordi Piris destaca que “recordar no es vivir en el pasado: es comprenderlo”. Por eso considera imprescindible la digitalización del archivo, un proceso realizado con meticulosidad y respeto, que permitirá que las nuevas generaciones puedan acceder a un material que forma parte de su identidad. “En cada negativo hay una emoción, una lección y una parte de nosotros que merece ser cuidada, compartida y estimada”, resume.

Las XVII Jornades d’Estudis de Cullera han querido rendir homenaje a un hombre que, sin pretensiones, dejó uno de los testimonios más completos de la Cullera del siglo XX. La recuperación de su obra ofrece un punto de anclaje en tiempos de cambios rápidos y reivindica la fotografía como una forma de memoria democrática, capaz de dar voz y rostro tanto a los poderosos como a los anónimos.

Cullera reivindica el legado de Juan Piris, el cronista visual que captó la transformación de un siglo

