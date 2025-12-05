La Ribera gana 20.000 habitantes en solo cinco años y alcanza los 323.000 residentes

El censo de la Ribera no para de crecer. La comarca ha ganado, en un lustro, casi veinte mil nuevos habitantes. El momento de expansión demográfica global contrasta con otras realidades: la de los pueblos en riesgo de despoblación y el crecimiento vegetativo negativo que ha marcado los últimos años.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado, recientemente, los datos censales por municipios a 1 de enero de 2025. En ellos se evidencia el crecimiento constante del número de habitantes empadronados en alguna de las localidades que componen la comarca. Mientras que el cómputo de 2021 establecía una población de 304.992 residentes, la cifra ha aumentado hasta los 323.185. Casi veinte mil más en solo un lustro, lo que representa un incremento del 6%.

Los movimientos migratorios se encuentran tras este crecimiento demográfico, ya que, como ya ha informado Levante-EMV con anterioridad, la Ribera suma más de una década en la que se han producido más defunciones que nacimientos. Es, por tanto, la capacidad para atraer nuevos vecinos de sus municipios la que explica la tendencia.

Aunque en unos es mayor que en otros. Montroi es el pueblo de la comarca que, en términos porcentuales, ha experimentado un mayor crecimiento demográfico en los últimos años. El censo del año 2021 le atribuía 3.046 vecinos; mientras que el de 2025, 3.790. O lo que es lo mismo, se ha producido un incremento del 24,4%. Como ya detalló este periódico, al fenómeno migratorio que motivó la pandemia se ha añadido el devastador efecto de la dana, que ha forzado el desplazamiento de numerosas familias.

Grandes ciudades

Montserrat se mantiene como uno de los municipios que más ha crecido en los últimos años. A principios de los noventa, eran poco más de 2.000 los vecinos empadronados. En 2021, la cifra ascendía ya a 8.665 para sobrepasar la barrera de los diez mil según los últimos datos censales. En concreto, son 10.095 las personas que residen en la localidad. Un 16,5% más en cinco años. Un incremento similar al que se ha producido en Massalavés, que ha pasado de 1.630 personas censadas a 1.895 entre 2021 y 2025, un 16,2% más. Alfarb, con un crecimiento del 12,6%, y Turís, con uno del 11,7% le siguen.

De entre las grandes ciudades, Cullera es la que más ha crecido, en proporción. Ha ganado casi dos mil vecinos en un lustro al pasar de 22.724 personas censadas a 24.621, un 8,3% más. En términos absolutos, Alzira ha experimentado un incremento mayor, pues su padrón ha pasado de 45.088 a 48.604 vecinos en los últimos cinco años, lo que supone un aumento del 7,8%. También ha aumentado el número de vecinos que residen en Carcaixent en el periodo analizado, pues ha pasado de 20.552 a 21.893 en cinco años. O lo que es lo mismo, el censo ha subido un 6,5%. Sueca, por su parte, roza los treinta mil habitantes. Según el INE, en este 2025 ha llegado a los 29.544, cuando en 2021 el dato era 27.922. Ha crecido, por tanto, un 5,8%. El menor de los aumentos es el que ha registrado Algemesí, que ha pasado de 27.308 a 28.248 vecinos, es decir, un 3,4% más.

Descensos

El crecimiento demográfico se ha producido de forma generalizada en la comarca, en mayor o menor medida. Aunque existen excepciones. Son seis los municipios que han perdido población en los últimos cinco años. Algunos de ellos arrastran esa tendencia desde hace tiempo y se ven acechados por el riesgo de despoblación.

Sumacàrcer es la localidad de la Ribera que, a nivel porcentual, más ha visto adelgazar su censo. Ha perdido el 4,8% de sus habitantes en el último lustro, al pasar de 1.073 residentes a 1.021. En Cotes, el descenso del padrón en cinco años es del 4%, pues llegó al año 2021 con 328 vecinos y la cifra ha descendido hasta 315 en el presente ejercicio. Senyera, por su parte, ha perdido el 1,7% de sus habitantes, al pasar de 1.134 a 1.115. Más anecdóticas han sido las reducciones que han experimentado municipios como Castelló o Gavarda. En ambos casos, el último lustro ha supuesto un descenso menor al 1%.