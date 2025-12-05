Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado

Un informe del departamento municipal de Urbanismo en contestación a un escrito del grupo municipal de Més Algemesí reconoce que la valla del solar del polígono de Cotes al que el ayuntamiento trasladó donaciones que había recibido tras la dana, que fueron objeto de actos de vandalismo y robos, había sido derribada parcialmente por la inundación del 29 de octubre.

El portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez, ha revelado el contenido del informe tras la polémica generada en el último pleno sobre el abandono de la campa municipal donde se depositó el material de la dana y que, según recuerda, el portavoz del PP defendiera que la valla se encontraba en perfectas condiciones.

“El alcalde no ha tenido más remedio que admitir que ‘a consecuencia de la dana 2024, la parte sur de la valla fue derribada por el agua y ha quedado así a la espera de la intervención la reconstrucción’”, señala, citando literalmente el contenido del informe, que muestra una fotografía del 7 de noviembre con la valla ya parcialmente en el suelo.

Por otra parte, Bermúdez, detalla que el informe, que lleva la firma del alcalde, también reconoce que existía un tramo de 1,80 metros de anchura cerrado con una malla provisional atada a la valla, reservado para la instalación de una puerta de acceso para peatones, y que se convirtió en un punto de paso para acceder al material de la dana.

Más Algemesí expone que la parcela ya se utilizaba con anterioridad para guardar y almacenar material de obra y mobiliario urbano y que los propios técnicos reconocen que también se ha reducido considerablemente el material que había almacenado como piezas de pavimento de granito, de mármol o adoquines.

“El señor alcalde, sabiendo que la portavoz de su partido ha mentido, no a nosotros, sino a la ciudadanía, debería salir públicamente a explicar la verdad y reconocer que decidieron depositar esas donaciones en un solar fácilmente accesible”, incide Bermúdez.

“Si se ha producido vandalismo es porque una decisión totalmente desacertada, pero que el PP defiende basándose en mentiras. El alcalde ha de dejar de hacer oposición a la oposición y tiene que pedir responsabilidades al político o política de su gobierno que, a pesar del estado en el que se encontraba el solar, decidió depositar allí esos productos. Pensar que nadie repararía en ello y que nadie lo daría a conocer es ingenuo”, expone el portavoz de Més Algemesí, que recuerda que el 13 de noviembre pidió por escrito que se informa de qué político o política había tomado la decisión y que el gobierno municipal aún no ha contestado.