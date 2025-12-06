El Alzira FS afronta una complicada salida a Jaén con la necesidad de sumar

Complicado desplazamiento el que tiene el Family Cash Alzira FS. Este sábado (20 h) jugará en el Olivo Arena contra un Jaén Paraíso Interior que va cogiendo el ritmo a la actual liga. Los jiennenses empezaron perdiendo 4-5 contra Viña Albali y ficharon a su goleador Eloy Rojas pagando su cláusula. Tras empatar en Noia y ganar a Inter perdió contra Peñíscola, Manzanares y Barcelona. A finales de octubre empezó una racha de tres victorias con goleadas a O Parrulo e Industrias y por la mínima a Ribera Navarra. El pasado mes no ganó pero empató a Jimbee y ElPozo y solo perdió en Córdoba, mes y medio después de la última derrota.

“Hemos de aprovechar la necesidad que tienen por entrar en Copa”, comenta el técnico del Alzira FS, Braulio Correal. El Jaén está a tres puntos de la octava plaza con tres partidos por jugarse. “Aunque también somos conscientes de que nosotros necesitamos seguir sumando”, añade. El lunes, Industrias García perdió 5-6 contra Palma y el antepenúltimo puesto sigue a siete puntos de diferencia para un Alzira FS que cierra la tabla. “Hemos de aguantar su rápido inicio y que no rompan el partido”, explica el técnico alzireño, que recuerda como en el único antecedente, hace dos años, el Family recibió tres tantos en quince minutos -realmente en tres minutos, entre el 12 y el 15-. Los andaluces tienen una media de casi cinco goles a favor como locales “y grandes jugadores, empezando por la portería con Dudú y Espíndola. Han fichado a Mareco del Córdoba; el pívot de ElPozo, Esteban; Power de Noia y Rikelme de Burela”. Además mantienen a su máximo goleador del año pasado, Mati Rosa, que marcó 25 goles y este año lleva 11, Alan Brandi, Zurdo, Michel o Joao Salla.

Para tal aluvión atacante, la buena noticia es la recuperación del cierre Darrieer, “aunque se medirán sus minutos”, comenta Correal. Seguirán siendo baja Joan y Peiró. Otra buena noticia que ha recibido el club esta semana ha sido la convocatoria de Lechero con la selección española sub-21 para los amistosos que se jugarán en Astorga (León) contra Marruecos el 16 y 17 de diciembre.