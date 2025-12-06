El Alzira visita el campo de un rival directo en la parte baja con el reto de sumar
El partido contra el Jove Español se disputa el domingo a las 12 en Sant Vicent del Raspeig
David Chordà
La UD Alzira visita al Jove Español este domingo a las 12. Se enfrentan dos equipos empatados a diez puntos en la parte baja de la tabla. Los de Sant Vicent están en zona de descenso. Desde hace tres semanas cuentan con un nuevo entrenador, Jaime Pérez, que sustituyó a Steven García. “El juego no ha cambiado excesivamente”, comentó el entrenador de porteros del Jove y excancerbero de la UD Alzira, Aurelio. “Competimos contra los rivales pero nos penaliza encajar en los últimos minutos o que pequeños errores nos cuestan goles, por lo que hay que consolidar la parte defensiva”, añadió.
El club sanvicentero ha incorporado a Precious Onyesom del Elx Ilicitano, que lo había fichado procedente del Thader en Lliga Comunitat. Además, conserva jugadores como Jose García, que está sancionado, Montejo “un delantero fuerte que ha marcado seis goles y al que no se le ha de dejar que el balón bote, porque saca provecho de todas las circunstancias”, comentó Ramón Llopis, técnico del Alzira. También tienen a Álex Pérez, “buen llegador”; Javi Salero, que conserva mucha calidad con el balón a sus 37 años o Dani Lafuente, “que pone muy buenos centros a balón parado”.
El técnico burrianense seguirá sin poder contar durante todo el mes con el lateral izquierdo Jorge Ruiz mientras que a Román están a punto de quitarle la escayola y Bono ha empezado a entrenar.
En el campo sanvicentero, los locales han ganado siete veces y los alzireños seis, la última, en la 2018-19 por 1-2.
