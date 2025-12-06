Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fiscal pide 4 años de prisión para un hombre que dio una palmada en el culo a una menor

El Ministerio Público considera que se trata de un delito de agresión sexual

Acceso a la Ciutat de la Justícia en una imagen de archivo.

Acceso a la Ciutat de la Justícia en una imagen de archivo. / GERMAN CABALLERO

Óscar García

Alzira

La fiscalía ha pedido cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual a un menor de edad para un hombre al que acusa de dar una palmada en el culo a una niña que, en el momento en que se produjo esta acción, contaba con 15 años de edad.

Los hechos se produjeron hace exactamente dos años, el 6 de diciembre de 2023, en un mercadillo que se celebrada en Alzira.

La acusación pública mantiene que el acusado actuó movido por la intención de obtener satisfacción sexual al tocar a la menor. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València celebra el juicio este jueves.

El Alzira visita el campo de un rival directo en la parte baja con el reto de sumar

El fiscal pide 4 años de prisión para un hombre que dio una palmada en el culo a una menor

Regresa a Sollana una Inmaculada del S. XVIII noventa años después

El Castellonense recibe al Vila-real con el objetivo de reforzar su liderato

El alcalde de Alzira teme que el cambio en la conselleria de Cultura demore aún más el permiso a la Casa Real

