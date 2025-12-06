El fiscal pide 4 años de prisión para un hombre que dio una palmada en el culo a una menor
El Ministerio Público considera que se trata de un delito de agresión sexual
Alzira
La fiscalía ha pedido cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual a un menor de edad para un hombre al que acusa de dar una palmada en el culo a una niña que, en el momento en que se produjo esta acción, contaba con 15 años de edad.
Los hechos se produjeron hace exactamente dos años, el 6 de diciembre de 2023, en un mercadillo que se celebrada en Alzira.
La acusación pública mantiene que el acusado actuó movido por la intención de obtener satisfacción sexual al tocar a la menor. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València celebra el juicio este jueves.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
- Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos
- Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
- El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026
- Una broma macabra que sale muy cara: Moviliza cinco patrullas en Algemesí tras alertar falsamente de dos muertes
- Herido tras recibir el impacto de un vaso de vidrio en la cara durante una discusión en l'Alcúdia