El fiscal pide 4 años de prisión para un hombre que dio una palmada en el culo a una menor

La fiscalía ha pedido cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual a un menor de edad para un hombre al que acusa de dar una palmada en el culo a una niña que, en el momento en que se produjo esta acción, contaba con 15 años de edad.

Los hechos se produjeron hace exactamente dos años, el 6 de diciembre de 2023, en un mercadillo que se celebrada en Alzira.

La acusación pública mantiene que el acusado actuó movido por la intención de obtener satisfacción sexual al tocar a la menor. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València celebra el juicio este jueves.