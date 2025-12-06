El precio de la vivienda en Cullera varía hasta un 60 % del casco urbano a la playa

El precio de la vivienda parece no tocar techo. El coste del metro cuadrado encadena subidas un mes detrás de otro y alcanza ya, en algunos municipios, cifras históricas. Los bajos salarios y la escasa oferta de inmuebles comporta que, en la mayoría de ocasiones, sea imposible costearse un piso.

Cullera alcanza este mes datos históricos, según se recoge en el último informe elaborado por un conocido portal de compraventa de viviendas en internet. El precio del metro cuadrado en esta localidad de la Ribera Baixa se situaba en 2.142 euros en el mes de noviembre -último mes en el que hay datos-, lo que representa un incremento del 2,8 % respecto a octubre y se dispara un 16,2 % respecto al mismo mes de 2024. La memoria indica que el coste de la vivienda se sitúa incluso por encima de los meses de verano, ya que se incrementa un 8,1 % respecto al coste de agosto. En otras palabras, el precio de una vivienda de 90 metros cuadrados en Cullera tiene un coste en torno a los 193.000 euros.

El precio varía según la zona del municipio en la que se quiera adquirir el inmueble. En este sentido, el precio del metro cuadrado en el casco urbano ronda los 1.480 euros, mientras que en la costa incrementa más de un 60 %. Por ejemplo, el metro cuadrado en el Faro está en 2.403 euros, en la Vega-Marenyet es de 1.988 euros y en el Racó alcanza los 3.174 euros. Así, la diferencia del coste por metro cuadrado entre el pueblo y la costa puede alcanzar los mil euros, por lo que una vivienda en el centro de Cullera tendría un coste de 133.200 euros, mientras que en la costa se situaría en 216.270 euros.

Cullera no es el único municipio que ha sufrido esta crecida. Carcaixent ha vivido un incremento del 29,6 % en el último año, aunque, en este caso, el metro cuadrado ronda los 886 euros, por lo que un piso de 90 m2 podría tener un coste de cerca de 80.000 euros.

Alzira también ha sufrido un ligero repunte del 0,4 % en el último mes, con un coste de 1.109 euros por metro cuadrado. La diferencia respecto a noviembre de 2024 es de 19,3 %. El precio también varía según la zona en la que se adquiera el inmueble en la capital de la Ribera Alta. Concretamente, el coste en el casco urbano es de 1.071 euros, mientras que las urbanizaciones del norte se sitúan en 1.176 euros y las del sur en 1.291 euros. En este caso, el promedio de una vivienda variaría entre los 100.000 euros y los 116.000 euros.

Algemesí tampoco se ha librado de este aumento de precios. Actualmente el precio se sitúa en los 897 euros, lo que supone una subida del 2,7 % respecto a octubre y de un 18 % si se echa la vista atrás doce meses.

Descenso en Sueca y Sollana

A pesar de que el coste de la vivienda ha crecido en Algemesí, Alzira y Carcaixent, ninguna de estas tres localidades alcanza los máximos históricos, que se produjeron entre 2010 y 2011.

Sueca y Sollana, por su parte, son los únicos dos municipios de la comarca donde ha bajado el precio de la vivienda en el último mes. En Sollana, el coste del metro cuadrado alcanza los 1.081 euros, es decir, un 0,1 % menos que en octubre, mientras que el informe no muestra cifras del año pasado.

En la capital de la Ribera Baixa el metro cuadrado baja un 3,2 % respecto a octubre, con un valor de 1.183 euros, pero crece un 11 % respecto a noviembre de 2024.