Buscan a una mujer desaparecida en Cullera
Lara Staquet ha desaparecido en la zona del Racó en la tarde del domingo
El Ayuntamiento de Cullera pide ayuda a los vecinos para localizar a una mujer desaparecida en la tarde del domingo en Cullera, concretamente en la zona del Racó. En estos momentos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscan a Lara Staquet por la zona en la que ha sido vista por última vez.
Desde el consistorio señalan que si algún vecino tiene alguna información es importante que se comunique al 112, a la Policía Local de Cullera (961720081), o a la Guardia Civil (961738080).
En el caso de no encontrar a Lara Staquet esta noche, desde el ayuntamiento de la localidad se convoca para mañana a las 8:00 horas a los vecinos que quieran colaborar en su búsqueda. El punto de encuentro será en la plaza Andrés Piles y desde allí se organizarán las tareas de búsqueda.
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
- El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026
- Herido tras recibir el impacto de un vaso de vidrio en la cara durante una discusión en l'Alcúdia
- Alzira olvida sus riadas: cuando la memoria desaparece, el agua vuelve
- Cae la banda de robos exprés en tiendas de bicicletas de alta gama que actuó en Alzira y Paiporta