Buscan a una mujer desaparecida en Cullera

El Ayuntamiento de Cullera pide ayuda a los vecinos para localizar a una mujer desaparecida en la tarde del domingo en Cullera, concretamente en la zona del Racó. En estos momentos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscan a Lara Staquet por la zona en la que ha sido vista por última vez.

Desde el consistorio señalan que si algún vecino tiene alguna información es importante que se comunique al 112, a la Policía Local de Cullera (961720081), o a la Guardia Civil (961738080).

En el caso de no encontrar a Lara Staquet esta noche, desde el ayuntamiento de la localidad se convoca para mañana a las 8:00 horas a los vecinos que quieran colaborar en su búsqueda. El punto de encuentro será en la plaza Andrés Piles y desde allí se organizarán las tareas de búsqueda.