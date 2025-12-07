Dolorosa derrota del Alzira FS tras adelantarse en dos ocasiones en Jaén (4-3)

El Family Cash Alzira FS volvió a ver amargamente cómo se le escapaban hasta dos ventajas en el marcador (0-2 y 2-3) para perder 4-3 en el Olivo Arena y continuar hundido en el fondo de la tabla de Primera División. El fútbol sala sigue siendo injusto con el trabajo de los ribereños y continúa sigue a siete puntos de la permanencia.

El Family aprovechó un error en ataque con Espíndola en campo contrario para, en un contragolpe, Pablo Ibarra adelantar a los valencianos. Sin embargo, fueron cargándose de manera inocente de faltas hasta entrar en bonus. Aún así, Joao Salla se encontró en un doble penalti con un inmenso Pereira, que empezó su recital. A cinco para el descanso, con otro ataque veloz, Pablo García cedió a Cola quien con un recorte marcó a placer el 0-2. Una vez más, los de Braulio Correal no supieron conservar la ventaja y a 1’38” Dani Zurdo encaró fácil y no perdonó mientras que a solo 4” para el descanso Lemine empató con un tiro lejano.

En el segundo acto, el cuadro andaluz siguió buscando la victoria con más ahínco que los ribereños y Pereira siguió salvando a los suyos de una goleada. Pese a todo, en el minuto 4’30” Dickson recogió el rechace de un defensor a tiro de Yuni, probó de lejos y Cristian Povea, libre de marca, consiguió el 2-3. Minutos después Rubi tuvo el 2-4 a pase de Povea que también sacó Espíndola. Para colmo de males, el meta jiennense sorprendió desde casi medio campo con un tiro raso y empató. A 3’33” para la conclusión, con una contra, Power cedió a Binho que marcó a placer el 4-3. En el último minuto Pablo Ibarra se encontró con un espléndido Espíndola y ya no se movió el marcador.

Los alzireños tendrán otro duro partido el martes, de Copa del Rey, en Valdepeñas contra Viña Albali y el sábado a las 18 h. recibirá al Noia Portus Apóstoli en el Palau d’Esports.