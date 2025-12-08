Algemesí subvencionará barreras contra inundaciones tras los daños de la riada

El Ayuntamiento de Algemesí trabaja, junto a otras administraciones tanto de nivel autonómico como estatal, en un programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas afectadas por la dana y su adaptación frente al riesgo de inundación tras sufrir las consecuencias del desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre de 2024.

Entre las distintas medidas, el consistorio plantea la posibilidad de subvencionar barreras contra inundaciones o puertas estancas con el fin de evitar que el agua se filtre en las plantas bajas, no sólo en caso de riadas sino también durante episodios de fuertes lluvias. Tras la inundación, y ante el temor de que se repitiera una dana similar, muchos vecinos y vecinas de la localidad apostaron por este tipo de protección. De hecho, en marzo de 2025, y tras una alerta amarilla, el ayuntamiento repartió cerca de 7.500 sacos de arena entre la población para proteger los inmuebles ante la situación de colapso que sufría parte de la red de alcantarillado.

El consistorio incluye esta propuesta en la agenda urbana de la reconstrucción que ha elaborado durante estos meses para construir una ciudad más resiliente frente a este tipo de catástrofes y, así, proteger a la población.

Algemesí también propone a la ciudadanía, como se recoge en el documento, la elevación de los accesos a las plantas bajas o los garajes, que quedaron completamente anegados de agua y lodo durante la dana. En este sentido, el consistorio recuerda que la dana paralizó el transporte en la localidad, ya que inutilizó 7.900 coches o motos que estaban situados en plantas bajas o garajes. En total, como ya informó este diario, cerca de 12.000 vehículos se vieron afectados por la riada en Algemesí.

Para revertir esta situación, el documento recoge la necesidad de construir, a medio plazo, aparcamientos en altura y, a su vez, crear una red de aparcamientos verdes eléctricos sostenibles con sistemas de drenaje pluvial con el fin de apostar por una movilidad más sostenible.

Algemesí no es la única localidad que subvencionará la instalación de barreras contra riadas. El Ayuntamiento de Carcaixent ya anunció hace unas semanas que creará una línea de ayudas para la instalación de estas barreras en comercios y viviendas de las zonas con mayor riesgo de inundación con el fin de evitar daños materiales. La medida, propuesta por Units, contó con el apoyo del PP, el PSOE y Compromís, mientras que Vox se abstuvo, por lo que el consistorio estudiará esta propuesta.

Garantizar la movilidad industrial

La agenda urbana de la reconstrucción también incluye algunas medidas y ayudas destinadas a las áreas industriales de la localidad. A los programas de apoyo económico para autónomos y empresas afectadas por las inundaciones, se suman paquetes complementarios de formación y adaptación a riesgos climáticos.

El ayuntamiento también trabaja en la habilitación de accesos de emergencia alternativos en los polígonos para garantizar la movilidad segura de vehículos industriales y de emergencia durante este tipo de episodios.