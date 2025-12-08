El Alzira FS se reencuentra este martes con el Viña Albali en la Copa del Rey

Sin apenas tiempo para recuperarse del exigente partido disputado el sábado en Jaén, el Family Cash Alzira FS jugará el martes el partido de octavos de final de la Copa del Rey contra otro coco de la Primera División, el Viña Albali Valdepeñas en el pabellón Virgen de la Cabeza a las 20’45 h.

Sobre el partido del pasado sábado, Braulio Correal dijo tener las mismas sensaciones que en los últimos partidos. “Competimos muy bien en un escenario que impone. Entramos muy bien en el partido con el 0-2 y aunque encajamos el 2-2 antes del descanso nos supimos recomponer. Lástima que tras el 2-3, tuvimos el 2-4 y como ante Palma, encajamos el empate”. Correal valoró positivamente que “todos los jugadores suman, aunque hay que ser realistas con el equipo que teníamos delante”. Que los puntos no lleguen preocupa, pero Braulio es consciente de que “hace dos años en una vuelta logramos 7 puntos y que el Noia no consiguió la primera victoria de la pasada temporada hasta enero y se salvó”.

"El Noia no consiguió la primera victoria de la pasada temporada hasta enero y se salvó” Braulio Correal — Técnico del Alzira FS

Volviendo a la actualidad, el Family Cash Alzira FS retorna el martes al pabellón donde perdió 1-0 justo hace un mes. Los alzireños repetirán convocatoria para verse las caras con un Viña Albali que viene de perder 2-0 contra Movistar Inter y pasar a ocupar la quinta posición. Solo faltarán los lesionados de larga duración Joan y Peiró.

El Family se clasificó para los octavos de final al ganar claramente 3-7 al cuarto clasificado de la División de Plata, el Móstoles mientras que Viña Albali goleó 1-8 al Sporting la Nucia, también de Segunda División.

El partido será retransmitido por el canal Youtube de la Federación Española.