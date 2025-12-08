El Alzira vuelve a ganar mes y medio después en un duelo directo por la permanencia (0-1)

Un golazo de Álvaro Traver ha dado tres puntos importantísimos a la UD Alzira en el duelo que enfrentaba a último y penúltimo clasificado al inicio del encuentro. El técnico azulgrana quiso hacer varios cambios en la alineación para frenar la sangría de goles recibidos. Aunque Vicent Dolz ha sido el salvador del equipo en muchos partidos y quién ha impedido goleadas, dejó su puesto bajo palos a Izan. En defensa cambió en el lateral derecho a Abraham por Carles Marco mientras adelantaba a Chust al medio centro para que Gomis ocupara el central izquierdo. Repitió con Manu Castillo y Sento. En el centro del campo junto a Chust siguieron Cristian y Hugo Franco. En bandas jugaron Traver por la derecha y Lucas por la izquierda con Tanque en punta.

En solo un minuto, en el cuatro, Cristian tuvo dos ocasiones, un cabezazo que sacaron cerca de la línea de gol y una media volea cayéndose que se fue ligeramente desviada. El Alzira dejó de controlar el partido y el Jove fue tomando el mando poco a poco con algunas llegadas como la de Borja que fueron anuladas por fuera de juego. Pasada la media hora Montejo entró por la izquierda, pero Izan le cerró el ángulo de tiro. Pero si por algo estuvo marcada la primera parte fue por los parones causados por lesiones importantes. Un choque de Hugo Franco supuso la sustitución del meta Juan Pablo por Adri Prieto. En el tramo final del primer acto Izan fue atendido durante minutos tras la entrada de Salguero. Además, Tanque recibió un codazo fortuito en el pómulo que le hizo perder la consciencia de dónde o cuándo estaba y fue sustituido por Vassi. El primer tiempo se prolongó quince minutos y el ariete se quedó a centímetros de cabecear un buen centro de Traver desde la derecha en el 50. Cinco después, el propio Traver fue quien aprovechó que el portero estaba adelantado para meter un trallazo desde 30 metros por la escuadra. Incluso Sento se atrevió desde la larga distancia.

Para afrontar la segunda parte, Ramón Llopis dio entrada a Lucas y Boronat por Bryan -que estuvo desaparecido- y Castillo, que se fue lesionado. A los diez minutos Traver pudo prácticamente sentenciar al irse por velocidad de su marcador pero cruzó en exceso por poco. El algemesinense fue sustituido por Abraham y poco después, Hugo Franco por Leo. Los locales asustaron ligeramente con una internada de Marcos hasta la línea de fondo que Izan despejó a córner y llegando al 90 reclamaron manos que el árbitro consideró no punibles de penalti.

Los azulgranas volverán al Luis Suñer Picó el próximo domingo a las 17 h. para recibir al tercer clasificado, el At. Saguntino del extécnico del Juvenil A alzirista, Guillem Beltrán.