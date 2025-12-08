El belén de Playmobil de Cullera crece con nuevas escenas y alcanza las 230 figuras
Eduardo Pinto y Pilar Castelló han diseñado el nacimiento como si se contemplara el Mediterráneo desde Cullera
Un año más, Eduardo Pinto y su mujer, Pilar Castelló, con el asesoramiento del belenista Martín Gonález, han vuelto a sorprender al público con su ya tradicional belén elaborado íntegramente con figuras de Playmobil, que puede visitarse en la Casa de la Cultura.
La pareja, que lleva años perfeccionando esta propuesta, presenta en esta edición una maqueta ampliada, más detallada y con nuevas escenas históricas.
El montaje reúne más de 230 figuras, entre las que se encuentran 150 personajes y un amplio repertorio de animales y complementos. El belén recrea tres culturas de la época —la romana, la egipcia y la hebrea— y ofrece un recorrido visual por todos los misterios y otros pasajes de la Biblia: la anunciación a María, la visitación a Isabel, la posada, el nacimiento de Jesús, el anuncio a los pastores, la adoración de los Reyes Magos, la huida a Egipto, así como la presentación del niño en el templo y la matanza de los inocentes. Junto a estos episodios clásicos, los creadores han incorporado secuencias menos habituales, como el sueño de San José o el denominado “pacto de la victoria”.
Precisamente esta última escena, el “pacto de la victoria” entre Egipto y Roma, es una de las más apreciadas por la pareja. Aunque históricamente hace referencia a la derrota de Egipto y al inicio de su integración en el Imperio Romano, para Eduardo y Pilar tiene un valor especial. “La compramos porque nos hizo gracia, y cuando montábamos el belén en casa y venían algunas escuelas, un profesor marista, el hermano Miguel, la explicó a los niños y le dio todo el sentido y un nombre a la escena”, recuerdan.
El belén incorpora además dos grandes embarcaciones: una galera romana y un barco de juncos egipcio, que enriquecen el paisaje marítimo. Como curiosidad, el montaje está diseñado como si se contemplara el Mediterráneo desde Cullera, y el rincón donde se ubica el faro está inspirado en un pequeño acantilado de la zona. El pueblo hebreo también ha crecido, con nuevas viviendas y oficios, como un molino harinero con su burro y un mercado ampliado.
La “plantilla” de animales se ha incrementado con cigüeñas, burros, gallinas y otras especies que contribuyen a dar mayor realismo y dinamismo a la escena.
El Belén de Eduardo Pinto y Pilar Castelló se consolida así como una de las propuestas más singulares de la Navidad local, combinando divulgación histórica, creatividad y la estética inconfundible de las figuras de Playmobil.
