El Castellonense remonta al Vila-real, logra su décima victoria consecutiva y se escapa en la tabla

La décima victoria consecutiva de la UD Castellonense fue doblemente productiva. El 3-2 contra el potente Vila-real C fue completado por la derrota del At. Saguntino contra el Ontinyent que deja a los romanos a cuatro puntos de los ribereños, al igual que el At. Levante pese a vencer 4-0 al Soneja.

La afición de Castelló está volcada con el equipo de Iñaki Rodríguez. / Ulisses Ortiz

Los ribereños se repusieron de los dos goles de Fofana que empataron y acabaron remontando. Iñaki Rodríguez formó con Joan Company en portería; Binu, Enrique José, Badal y Marcos Castells. Siscar, Samper, Prats, Murillo y Joe en la media e Iker Garijo en punta. El técnico Iñaki Rodríguez se mostró “doblemente contento por el triunfo ya que es un rival complicadísimo, que nos exigió mucho y estuvimos concentrados”. Pese a ir dos veces por detrás en el marcador “demostramos personalidad recomponiéndonos, teniendo calma y paciencia y sabedores que el partido iba a ser muy largo”. A los dos minutos, Fofana puso a los ‘groguets’ por delante y Binu empató en el 21. De nuevo Fofana marcó para el segundo filial villarrealense a nueve para el descanso pero Iker Garijo sacó las zarpas para igualar en el añadido.

“En la segunda parte teníamos que dar un paso adelante para ganar”, añadió el técnico castellonense y así fue. “Nos presionaban muy bien pero supimos dar salida al balón y en una situación de reinicio logramos el 3-2 por medio de Garijo -que suma cinco tantos”, comentó Rodríguez. En la última media hora defendieron el resultado gozando de alguna ocasión más.

El cuadro albinegro tendrá el domingo a las 5 otra prueba de fuego. En el Clariano será recibido por el Ontinyent que ha vuelto a la zona play-off y lleva nueve jornadas invicto.