La liquidación de una empresa de Sueca acaba con dos administradores concursales en el banquillo
El fiscal pide siete años de prisión para cada uno de los implicados por malversación y por administración desleal
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València juzga este jueves a dos administradores concursales que gestionaron la liquidación de una empresa de frutas de Sueca. La Fiscalía solicita de forma inicial una pena de prisión de siete años por un delito de malversación para un administrador concursal que le habría encargado la gestión del concurso a un socio, también procesado, sin solicitar autorización al juzgado. Éste, según la Fiscalía, se quedó con dinero de la empresa concursada, por lo que pide para él también siete años como autor de un delito de administración desleal.
El Ministerio Fiscal sostiene que, en junio de 2015, el encausado fue nombrado administrador concursal para gestionar la liquidación de una empresa de frutas de Sueca, por lo que era el único autorizado en las cuentas bancarias de la misma. Según relata la acusación pública, el hombre le encargó la gestión de la parte económica de dicho concurso a su socio, economista de profesión, sin solicitar autorización al juzgado para ello. Así, le facilitó las claves para operar on line y disponer del dinero de la empresa concursada. La Fiscalía relata que el hombre ordenó transferencias de la empresa de frutas a tres sociedades que él administraba, que no tenían ninguna relación con la concursada, por valor superior a los 700.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
- El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026
- Un ceramista alzireño decora un hotel de Nueva York tras trabajar para el futbolista James Rodríguez en Bogotá
- Herido tras recibir el impacto de un vaso de vidrio en la cara durante una discusión en l'Alcúdia
- Alzira olvida sus riadas: cuando la memoria desaparece, el agua vuelve