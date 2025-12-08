La liquidación de una empresa de Sueca acaba con dos administradores concursales en el banquillo

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València juzga este jueves a dos administradores concursales que gestionaron la liquidación de una empresa de frutas de Sueca. La Fiscalía solicita de forma inicial una pena de prisión de siete años por un delito de malversación para un administrador concursal que le habría encargado la gestión del concurso a un socio, también procesado, sin solicitar autorización al juzgado. Éste, según la Fiscalía, se quedó con dinero de la empresa concursada, por lo que pide para él también siete años como autor de un delito de administración desleal.

El Ministerio Fiscal sostiene que, en junio de 2015, el encausado fue nombrado administrador concursal para gestionar la liquidación de una empresa de frutas de Sueca, por lo que era el único autorizado en las cuentas bancarias de la misma. Según relata la acusación pública, el hombre le encargó la gestión de la parte económica de dicho concurso a su socio, economista de profesión, sin solicitar autorización al juzgado para ello. Así, le facilitó las claves para operar on line y disponer del dinero de la empresa concursada. La Fiscalía relata que el hombre ordenó transferencias de la empresa de frutas a tres sociedades que él administraba, que no tenían ninguna relación con la concursada, por valor superior a los 700.000 euros.