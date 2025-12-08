El Perelló distingue a la cooperativa agrícola y a la sociedad musical en el aniversario de la Entidad Local Menor

El Perelló celebró el viernes la gala conmemorativa del XXVI aniversario de la constitución de la Entidad Local Menor, un acto que marcaba el inicio oficial de las Fiestas de la Purísima 2025, que se prolongan hasta este lunes 8 de diciembre.

La ceremonia dio comienzo con la intervención del alcalde de El Perelló, José Codoñer, quien dio la bienvenida a todas las personas asistentes y destacó la importancia de esta cita anual para la comunidad.

Durante la gala se llevaron a cabo las tradicionales distinciones y reconocimientos. Entre ellos, se entregó el premio a la cooperativa agrícola Unipro, así como un homenaje especial a la Agrupación Musical de El Perelló, a cuyo estandarte se le impuso un corbatín en reconocimiento a su trayectoria y contribución cultural. También homenajeó a Julio Puchades, cartero del municipio durante muchos años, quien además desempeñó el cargo de secretario de la Falla Tro i Flama y actualmente ejerce como secretario de la Asociación de Jubilados y Pensionistas.

El acto fue clausurado por Benjamín Mompó, diputado autonómico en Les Corts Valencianes, quien destacó el papel de las entidades locales y la participación ciudadana en la vida pública.

Para culminar la velada, el público disfrutó de la actuación de Javier Botía, El Mentalista, campeón mundial de mentalismo, que hizo las delicias de todos los presentes con un espectáculo lleno de sorpresa y humor.