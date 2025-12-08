Los sorteos de Euromillones y la Bonoloto dejan agraciados en Alzira y Carcaixent
Un boleto sellado en la capital de la Ribera Alta se lleva un millón de euros
La suerte ha sonreído este fin de semana a la Ribera en los diferentes sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, dejando un nuevo millonario en la comarca y, en particular, en Alzira.
Esta buena racha en un mes vinculado tradicionalmente a la lotería y, en particular, al sorteo extraordinario de Navidad, arrancó el viernes en el sorteo de Euromillones, que no dejó ningún acertante de la primera categoría (5+2), lo que genera un bote millonario para el sorteo de este martes -un único acertante de primera categoría podría ganar 143 millones de euros-, pero sí dejó un agraciado con El Millón. El afortunado había validado su boleto en la Administración de Loterías n.º 1 de Alzira, situada en la calle Calderón de la Barca, junto a la plaza Mayor.
Tampoco dejó acertantes de la primer categoría el sorteo de Bonoloto del domingo 7 de diciembre, pero sí tres de segunda (cinco números para el complementario), y uno de esos boletos, a los que ha correspondido un premio de 42.491,02, había sido sellado en la administración número 4 de Carcaixent.
