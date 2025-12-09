Adispac cumple 50 años al servicio de las personas discapacitadas: "Es una historia de supervivencia digna"

«Si no hubiera vivido estos cincuenta años, posiblemente diría que es un milagro, pero no creo en los milagros. La nuestra es una historia de supervivencia digna». Con estas palabras resume Xavier Cantera el medio siglo de historia que cumple Adispac, desde que naciera como una asociación de padres y madres de alumnos del colegio de Educación Especial de Alzira hasta convertirse en el centro ocupacional que es hoy en día. El camino ha sido tortuoso y todavía quedan retos por conseguir, pero nadie puede cuestionar su incansable labor en beneficio de la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

Lo dice con conocimiento de causa, como miembro de la asociación y exdirector del centro. Cantera destaca, como uno de los secretos de la longevidad de Adispac, «la unidad de las familias y la eficacia de la gestión», una muy marcada por la austeridad. La cuestión económica no es baladí. «Según un estudio que realizamos, una familia con un hijo con discapacidad, dependiendo el grado, puede llegar a gastar cuarenta mil euros más al año», explica Cantera, que recuerda que, en los inicios de la asociación, con la democracia recién estrenada tras décadas de dictadura, «todo salía de las familias, se podían llegar a pagar cinco mil pesetas al mes» para financiar un servicio de atención especializada más allá del colegio, mientras que en la actualidad «los padres pagan 35 euros de gastos no subvencionados».

Los tiempos cambian y la asociación es un testimonio vivo. Lo que no ha variado ni un ápice es su determinación. Desde el primero de sus días, allá por 1975, hasta hoy, sus socios se han volcado para dignificar la vida de los usuarios, que encuentran en el centro ocupacional un lugar en el que poder trabajar al mismo tiempo que reciben el apoyo profesional que más se adecúa a sus necesidades. Las instalaciones que dirige Encarna Martínez dan cabida a un máximo de sesenta usuarios, siete monitores, tres auxiliares, un psicólogo (y un segundo a media jornada), dos fisioterapeutas, una encargada de comedor y dos auxiliares de transporte.

Trabajos manuales que benefician la piscomotricidad. / Levante-EMV

Hitos históricos

Si hay dos momentos que marcan la historia de Adispac, bien podrían repartirse entre el siglo pasado y el actual. Uno se dio en los años noventa cuando el gobierno autonómico publicó el primer decreto por el que se financiaron los centros ocupacionales. Eso mejoró la situación financiera de una asociación que ha dependido no solo de las familias, también de la solidaridad: «Somos una obra social de la ciudad de Alzira. Por suerte, siempre que hemos pedido ayuda, la hemos recibido. Del ayuntamiento, de las empresas, de las asociaciones culturales, festivas o religiosas o de las empresas. Nos hemos sentido muy respaldados», indica el exdirector del centro. Por su parte, en 2006, «la Ley de Dependencia reconoció derechos tan fundamentales como la sanidad o la educación», apunta Cantera.

Sin embargo, en la última década, no se han podido materializar dos de sus proyectos más deseados: Adispac todavía espera la residencia y vivienda tutelada que se pretendía construir en el barrio de Sant Judes. También la creación de un centro de día en su misma sede que permita atender a personas mayores de 45 años.

Coloquio el jueves

Mientras el colectivo mantiene viva su reivindicación, su actividad no para. El próximo jueves organizará una mesa redonda para debatir sobre la Ley de Dependencia con expertos de diversos ámbitos. Será a partir de las 18:30 horas en la Casa de la Cultura.