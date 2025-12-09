Alzira elimina añadidos que distorsionan la imagen de una torre de la muralla del siglo XI
La colocación de andamios precede a la actuación, que consistirá en retirar elementos impropios
El Ayuntamiento de Alzira ha puesto en marcha la gran cata en una de las torres de la muralla árabe que servirá de guía para la futura restauración. Durante los próximos días, se retirarán todos los elementos impropios y solo quedará la construcción original, que data del siglo XI.
Durante la mañana de este martes, los operarios de la empresa Art i Restauració Sanchis Ferragud han instalado un sistema de andamiaje alrededor de la torre en cuestión. En su base, se había excavado previamente para poder analizar la estructura en su totalidad.
Los trabajos buscan, además de observar la construcción en su estado original, conocer el grado de salud de la muralla y los posibles daños generados por la humedad. Para ello, se eliminarán las capas de mortero de épocas recientes, tanto la aplicada a principios de año antes de que la conselleria de Cultura ordenara paralizar las obras como la proveniente de la intervención ejecutada en los años setenta.
