Alzira renova el guardó de Ciutat de la Ciència i la Innovació
El guardó que atorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats reconeix l’impuls que dona Alzira a la innovació per al seu desenvolupament econòmic, social i tecnològic
L’Ajuntament d’Azira obté la renovació del guardó Ciutat de la Ciència i la Innovació, després de presentar un programa d’activitats relacionades amb la innovació del municipi en què es definixen polítiques amb un fort component tecnològic i innovador per al progrés. Recordem que en 2014 el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats atorgà per primera vegada este reconeixement, que es va renovar en 2021 fins al 2025 i actualment s’ha concedit fins al 2029.
Este guardó reconeix el paper que es dona des del municipi a la promoció del territori com element essencial per al desenvolupament econòmic i social, així com la capacitat de la ciutat per a impulsar projectes transformadors. A més, pretén reforçar la cooperació entre municipis que pertanyen a la Red Innpulso per a fomentar el treball en xarxa i oferir exemples que servixen de referència a altres administracions locals per a millorar el futur de les ciutats.
El regidor de modernització, Israel Pérez, ha explicat “estem molt contents i satisfets, d’esta renovació perquè Alzira es bolca de nou amb la innovació per a fer una ciutat resilient amb polítiques que posen en el centre a les persones”
La renovació es fa cada quatre anys, Alzira s’integra en la categoria intermèdia de municipis, entre 20.001 i 100.00 habitants. Enguany han sigut 17 ajuntaments d’Espanya que han apostat per la projecció de polítiques locals innovadores.
Les ciutats que han renovat la distinció enguany, segons la seua categoria definida pel nombre d’habitants, han sigut les següents:
- Categoria A (menys de 20.000 habitants); Abanto-Zierbena, Ejea de los Caballeros, Etxebarri, Gotarrendura i Los Santos de Maimona.
- Categoria B (20.001 – 100.000 habitants): Alzira, Alcoi, Ontinyent, Ribeira, Sant Feliu de Llobregat, Santiago de Compostel·la i Vila-real.
- Categoria C (més de 100.000 habitants) Barakaldo, Logronyo, Madrid, Màlaga i Mataró.
L’Ajuntament d’Alzira forma part de la Xarxa de Ciutats de Ciència i la Innovació i de l’Associació Red Innpulso des del 2014. Un fòrum d’encontre dels ajuntaments amb la distinció Ciutat de la Ciència i la Innovació per a reunir-se, compartir idees o debatre sobre temes d’interés amb la finalitat d’aplicació de polítiques locals innovadores per a comunicar a la ciutadania.
Actualment, la Red Innpulso integra 109 municipis que han assumit el repte d’impulsar un model de desenvolupament sostenible, que impulse la innovació. La finalitat d’esta xarxa és posar en valor el treball que desenvolupen els ajuntaments en l’àmbit de la ciència i la innovació.
