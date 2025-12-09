Opinió
Ara més que mai: Per molts anys, drets humans
Vicent Martínez
El 10 de desembre de 1948, tres anys després d’acabada la Segona Guerra Mundial, s’aconsegueix al sí de l’ONU un consens per tal d’aprovar una Declaració Universal dels Drets Humans, drets per a totes les persones del planeta per ser persones, el primer dels quals és el dret a la vida, i la resta descriu una qualitat de vida garantida per una sèries de drets.
Des d’aleshores, segons llocs i temps s’han acomplit els drets proclamats per l’ONU més o menys. Al llarg del present segle han sorgit una sèries de moviments amb diverses arrels com el belicisme, la lluita pels recursos naturals, negació o minusvaloració dels drets de les persones diferents per raó de raça, capacitat adquisitiva, sexe, adscripció de gènere,…que s’han configurat en diversos pols al llarg del planeta que defensen posicions negacionistes dels drets.
"Trump ha fet saltar pels aires el consens del 48, nega l’autoritat de l’ONU i no respecta la vida"
En els EEUU d’Amèrica el seu president Sr Trump ha fet saltar pels aires el consens del 48, nega l’autoritat de l’ONU i no respecta la vida portant a terme execucions extrajudicials de persones que condueixen llanxes en aigües internacionals amb l’acusació de que transporten drogues. Trump no acepta les diferències de raça i riquesa: expulsa estrangers indocumentats que viuen i treballen en els EEUU des de fa anys. Tampoc accepta les diferències per adscripció sexual o de gènere fins a l’extrem d’expulsar membres de l’exèrcit per ser trangènere.
L’altre pol on no es respecten els drets humans és Israel. De les resolucions de l’ONU només ha complit aquella de 1948 que va reconèixer el seu dret a existir, i cap resolució més. Sota la creença que en el Cadastre de les Escritures diu que la terra que el poble palestí ocupa des de fa segles és del poble elegit per Javé, Israel, ha portat a terme un procés d’ocupació a sang i foc de la terra. En aquest moment, el govern de Netanjahu no respecta la vida dels palestins i palestines, grans i menuts: ha mort més de 80.000 en Gaza i destruït les seues cases, hospitals, escoles, subministraments d’aigua, sanejaments condemnant els supervivents a fugir o viure de manera indigna. En Cisjordània continua apoderant-se de les terres dels palestins, entregant-las als colonitzadors jueus i assassinant-los.
Al nostre continent tenim també un referent de manca de respecte al drets humans: el president de Rússia, Sr Putin. Considera que part del territori d’Ucraïna és seu, l’invaeix, l’ocupa mata els seus moradors que no son combatents i sembra cada nit les ciutats ucraïneses d’explosius matant els veíns i veïnes i destruïnt les seues cases.
Dins de Rússia, la vida dels seus opositores i opositors és arrabatada i les persones que no són com ell pensa, com ara els i les homosexuals son privades dels seus drets i perseguides.
Té Pútin un admirador, en un país membre de la Unió Europea, el Sr Orban, què com ell, instrumentalitza els sentiments religiosos i força les lleis per fer impossible l’exercici dels seus drets a les persones diferents: homosexuals o transgènere.
"A l’estat espanyol tenim també un moviment, què representa políticament VOX, que no reconeix allò que és diferent"
A l’estat espanyol tenim també un moviment, què representa políticament VOX, que no reconeix allò que és diferent, siguen territoris o persones. Espanya, és una, com deia Franco, i no dèsset comunitats i dos ciutats autònomes; només hi ha una llengua, l’espanyol, i una religió, l’església catòlica, apostòlica i romana. Especial virulència manifesten negant el dret a viure i a treballar a les persones que venen del Magrib, siguen adults o menors d’edat.
També com Trump, Putin o Orban, amb la coartada religiosa, neguen a les dones els seus drets sexuals, abominen del feminisme, què equiparen al masclisme, i neguen la violència contra les dones per ser dones, violència de gènere, violència masclista.
Des de l’esquerra escologista, feminista i valencianista pensem que el panorama mundial és preocupant. Ara més que mai és temps de defensar els drets humans com van ser aprovats en 1948 i com hem anat aprofundint-los en les legislacions de la Unió Europea, espanyola i valenciana.
Defensem en primer lloc el dret a la vida de totes le persones per ser persones: ni execucions extrajudicials ni judicials.
Defensem el dret a una vida de qualitat per a totes les persones, les que han nascut ací i les que venen a treballar i viure.
Defensem el dret de cada persona a viure, a viure lliurement el seu sentiment religiós, a ser home o dona (amb igualtat de drets amb els homes) i a estimar qui vullga.
Defensem una vida de qualitat, treball, vivenda digna i medi saludable, en la ciutat i en la terra que estimem.
