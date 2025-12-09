Castelló incorpora un festival de música emergente a la feria más antigua de la Ribera Alta

Castelló se prepara para acoger una nueva edición de la Fira Municipal de Santa Llúcia, una cita que tiene su origen en el año 1604, lo que la convierte en la feria más antigua de la Ribera Alta, y que este año incorpora novedades como el festival de música emergente “Llúcia Fest”. La feria, que se celebrará del 12 al 14 de diciembre, apuesta este año por conjugar la tradición agrícola y comercial con una potente oferta de ocio y cultura de actualidad, según destacan fuentes municipales.

La feria se organiza en cuatro grandes zonas temáticas para cubrir todas las áreas de interés. Por un lado, la feria tradicional valenciana, se considera el corazón de esta cita y se ubicará en la Plaça de l’Ajuntament; la feria de atracciones se instala en el Parc de l’Estació; la zona gastronómica y el “Llúcia Fest” se ubicarán junto al mercado municipal y, en solo en la jornada del domingo, también se podrá visitar la Fira d’Entitats, un espacio dedicado al tejido asociativo local que contará con una veintena de expositores.

Un gigante en la Plaça de l'Ajuntament. / Levante-EMV

La organización mantiene los elementos más tradicionales de la feria, ofreciendo exposiciones agrícolas, juegos de mesa e ingenio, talleres demostrativos, exposiciones de gigantes y cabezudos, o el mercado de plantas y flores. También se ofrecerán conciertos de música en el escenario “Poble fester”, de la zona gastronómica.

La feria de atracciones se instala en el Parc de l'Estació. / Levante-EMV

Una de las principales atracciones de este año es el “Llúcia Fest”, un festival que se llevará a cabo en la zona gastronómica y que dará voz a la música emergente.

El cartel del festival incluye la actuación de grupos como Arre AK, Perversió, El Malecón, Radiofònics, Fardatxo, Grup d’Ska Gramoxone y La Llavor.

Fuentes municipales destacan que el objetivo de esta edición es “incrementar la calidad de la zonas temáticas y poner el foco en la importancia del tejido social” con la feria de entidades.