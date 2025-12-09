Cullera agradece a la localidad malagueña de Istán su solidaridad tras la dana

Representantes del voluntariado de la dana y de Protección Civil de Cullera se han desplazado esta semana hasta la localidad malagueña de Istán para agradecer personalmente la ayuda constante que el municipio prestó durante y después de la catástrofe provocada por la dana del 29 de octubre de 2024.

Istán, un pueblo de poco más de 1.600 habitantes, fue uno de los primeros en responder a la llamada de auxilio realizada por el Ayuntamiento de Cullera. Desde el primer momento movilizó camiones, maquinaria pesada y furgones cargados de ayuda humanitaria, además de muebles, electrodomésticos y enseres de primera necesidad para las personas afectadas. Pero, como destacan los voluntarios, más allá de los recursos materiales, Istán aportó algo aún más valioso: empatía, cercanía y ánimo en los momentos más duros.

Toni, representante del voluntariado de Cullera, subrayó durante la visita la magnitud de aquella respuesta solidaria. “Nunca pensamos que un pueblo tan pequeño pudiera traer tanta ayuda ni que confiara en nosotros de esa manera”, afirmó. Según explicó, el viaje ha servido para reforzar un vínculo que ya nació en circunstancias excepcionales. “Sin duda se ha consolidado una relación que surgió a raíz de la catástrofe entre Istán y Cullera”, señaló.

La acogida en el municipio malagueño fue especialmente emotiva para la delegación cullerense. “No tengo palabras para describir cómo nos recibieron y cómo nos trataron. Paseando por sus calles, mucha gente me conocía, nos saludaban, se interesaban por cómo estábamos”, relató Toni, visiblemente emocionado.

Durante la visita, los voluntarios quisieron trasladar el agradecimiento no solo del colectivo, sino también de todas las poblaciones a las que se pudo ayudar gracias a esa red de solidaridad intermunicipal. Como muestra de ese reconocimiento, se hizo entrega de varios detalles simbólicos en nombre de Cullera, en un encuentro marcado por la cercanía y el recuerdo compartido de aquellos días difíciles.

Desde el voluntariado y Protección Civil destacan que gestos como el de Istán evidencian la fuerza de la solidaridad entre pueblos y la capacidad de respuesta colectiva ante las emergencias. Un lazo humano que, nacido de la tragedia, se mantiene ahora como ejemplo de cooperación y hermandad entre territorios.