La Escola Pia de Algemesí comparte experiencias con alumnos y profesores italianos
El programa Erasmus + que ambos centros comparten propicia el intercambio
El programa Erasmus + ha permitido que el colegio Sant Josep de Calassanç de Algemesí recibiera a un grupo de profesores y alumnos italianos con el objetivo de compartir experiencias.
Un grupo de cinco maestros y diez alumnos del Istituto comprensivo Giovanni XXIII de Terrasini, un colegio que participa en el programa, visitó Algemesí durante la semana pasada.
El vínculo Erasmus entre ambos centros se remonta al año 2015, cuando ambos iniciaron esta aventura europea que se ha fortalecido con el paso de los años,
Fuentes de la Escola Pia de Algemesí destacan que ha sido una semana llena de actividades tanto dentro del centro con el taller de ciencia, las actividades deportivas y el taller de inglés práctico con la auxiliar de conversación, como fuera del mismo, con la visita al Oceanogràfic, el Museu Valencià de la Festa de Algemesí y el centro de València, al objetivo de que la expedición italiana conociera algunos lugares emblemáticos de la capital del Túria.
Como acto de clausura, se celebró una ceremonia de entrega de los certificados, a la que asistió la concejal de Educación de Algemesí, y se completó el día con una cena de despedida en la que participaron las familias acogedoras, los alumnos y numerosos docentes.
