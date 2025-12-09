La falta de recursos para tratar el síndrome de Diógenes impulsa a la Mancomunitat a marcar pautas a los ayuntamientos

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha elaborado un protocolo para ofrecer herramientas a los ayuntamientos frente a la aparición de posibles casos de síndrome de Diógenes -trastorno específico marcado por el abandono extremo del autocuidado y la vivienda, acompañado de una acumulación de objetos y aislamiento social-. Concretamente, el departamento de Servicios Sociales ha establecido una serie de actuaciones e indicaciones para que los consistorios puedan actuar ante la aparición de este tipo de enfermedades. "Creíamos que era necesario establecer unas pautas, ya que son casos muy complejos, en los que no solo interviene el departamento de Servicios Sociales, sino que también deben actuar otras áreas", señalan desde Servicios Sociales de la Mancomunitat.

Los técnicos han trabajado durante tres años en la elaboración de este plan que permitirá gestionar el síndrome de Diógenes, ya que, en muchas ocasiones, se convierte en un problema de salubridad pública, que no sólo pone en riesgo la salud de las personas afectadas, sino también la del vecindario por la presencia de malos olores o la aparición de plagas. "Una vez se detecta el caso, hay que iniciar un procedimiento específicos para ver la gravedad del caso y las actuaciones que se deben seguir", explican desde el departamento.

La Mancomunitat señala en el protocolo que "durante los últimos años vienen detectándose cada vez con mayor frecuencia una serie de casos de personas de edad avanzada que acumulan grandes cantidades de basura. Muchos por una situación de abandono o negligencia y otros por una patología que responde al síndrome de Diógenes". Estos casos, como señalan desde el departamento, se detectan especialmente en personas mayores que viven solas, aunque también se pueden producir casos entre jóvenes con problemas de salud mental.

Servicios Sociales recomienda a los ayuntamientos, entre los primeros pasos, retirar las acumulaciones en las viviendas y desinfectar el espacio para que el inmueble recupere las condiciones de habitabilidad. Una vez desinfectado el inmueble, los consistorios deben llevar a cabo con los afectados un tratamiento integral y específico, en el que deben coordinarse distintas áreas de los ayuntamientos.

Pautas a seguir

Los técnicos recogen que, tras la identificación del caso, ya sea a través de los familiares, mediante una denuncia de los vecinos o informes policiales, el consistorio debe visitar el domicilio para valorar la situación y analizar el estado de la vivienda.

Tras esta primera fase, el ayuntamiento podrá realizar, de manera voluntaria o forzosa, las labores de limpieza. En el caso de que el propietario se niegue, se llevará a cabo mediante una actuación judicial. Paralelamente, los ayuntamientos también realizarán un seguimiento a los enfermos mediante visitas domiciliarias o a través de un trabajo coordinado con los servicios sanitarios.

La Mancomunitat destaca la importancia de estos protocolos para "ofrecer herramientas a los ayuntamientos". "Queremos que, cuando les llegue un caso de estas características, sepan cómo actuar", insisten.